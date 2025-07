A Marina di Cerveteri nasce il Consiglio Cittadino Cerenova Campo di Mare

Il 30 giugno 2025 segna una data importante per la comunità di Marina di Cerveteri, con la nascita del nuovo gruppo “Consiglio Cittadino Cerenova Campo di Mare”. Questa iniziativa nasce dall’esperienza e dall’impegno diretto dei cittadini della frazione, che hanno deciso di costituire un’aggregazione dedicata a rappresentare e ascoltare le esigenze di chi vive e frequenta questa splendida area.

L’obiettivo principale del Consiglio è quello di dare voce agli abitanti del territorio, coinvolgendo non solo i residenti, ma anche tutte le persone che scelgono Cerenova e Campo di Mare come meta di vacanza e svago. Un modo per rafforzare il senso di comunità e migliorare la qualità della vita di chi vive o visita questa meravigliosa zona.

La presidente Silvia Sebastiani, insieme ai responsabili Alessio Catoni e Riccardo Marinelli, invita tutta la cittadinanza a partecipare alle attività del nuovo gruppo. Le iniziative e gli eventi saranno comunicati nei prossimi giorni, con l’auspicio di una partecipazione numerosa e attiva da parte di tutti.

Con questa iniziativa, la comunità di Marina di Cerveteri si prepara a vivere un’estate all’insegna della partecipazione e del protagonismo civico. Gli organizzatori augurano a tutti una felice estate, ricca di incontri e di progetti condivisi.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle attività, è possibile contattare Alessio Catoni al numero 3277451480.