Le luminarie saranno inaugurate entro l’8 dicembre e avranno un timer che regolerà accensione e spegnimento

A Ladispoli luci natalizie temporizzate per risparmiare sui costi dell’energia –

Mentre Cerveteri quest’anno farà a meno delle luci natalizie per risparmiare i costi delle bollette e stanziare un fondo per la “povertà energetica”, a Ladispoli non mancheranno le luci colorate nelle vie principali della città, come ad esempio Viale Italia e piazza Odescalchi, ma si tenterà comunque di risparmiare corrente.

Quest’anno le luci natalizie saranno infatti a tempo. A spiegarlo è stato l’assessore Marco Porro.

“Il Natale, essendo parte della nostra cultura ed essendo un momento dell’anno in cui il commercio della città e la cittadinanza stessa hanno bisogno di una spinta emotiva, concreta, le luminarie sono un progetto che regaleranno alla città l’entusiasmo giusto per portare tutto il comprensorio come sempre, a fare shopping e Ladispoli”.

“Sarà attivato un timer che regolarizzerà l’accensione e lo spegnimento delle luminarie – ha però spiegato Porro – per non sprecare energia nelle ore in cui la città non è vissuta”.