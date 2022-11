Lo ha annunciato il sindaco Elena Gubetti durante l’incontro con i commercianti di giovedì scorso. Non mancheranno però gli alberi di Natale e una sorpresa nella nuova rotatoria di ingresso di Cerveteri

A Cerveteri niente luminarie: i soldi destinati alla “povertà energetica” –

Niente luminarie per le vie della città etrusca quest’anno. Da un lato per cercare di risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica, dall’altra parte per stanziare un fondo per la “povertà energetica”.

Ad annunciarlo è stata il sindaco Elena Gubetti durante l’incontro di giovedì scorso con i commercianti della città.

“Non mancheranno gli alberi di Natale e l’atmosfera natalizia – ha però assicurato Gubetti – Quello più importante sarà in piazza Aldo Moro e poi un albero di Natale per ogni frazione. Inoltre – ha aggiunto ancora Gubetti – faremo una sorpresa nella nuova rotatoria di ingresso di Cerveteri”.

Al posto delle luminarie, che faranno risparmiare al comune i soldi del noleggio e ovviamente i costi in bolletta, sarà stanziato un fondo per la “povertà energetica”. Una decisione in linea, come specificato da Gubetti “con la mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale e che invitava l’amministrazione e la Giunta a intraprendere iniziative possibili per contenere la spesa energetica”.

Già oggi dovrebbe essere infatti approvata una variazione di bilancio all’interno della quale sarà presente anche uno stanziamento di circa 15/20mila euro per lo scopo. A occuparsene saranno poi gli uffici dei servizi sociali che in base ai requisiti e alle richieste provvederanno a far pervenire alle famiglie che ne faranno richiesta un contributo per far fronte alle bollette.