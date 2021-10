A Ladispoli è ressa per i tamponi in via Bari

Giornata calda e non solo per il meteo in via Bari a Ladispoli. Questa mattina centinaia di cittadini anche dalla vicina Cerveteri si sono recati nella farmacia di Ladispoli per effettuare il tampone necessario per ottenere il green pass.

Code lunghissime e farmacia che si è vista costretta a bloccare, ad un certo punto, le richieste. La situazione ad un certo punto si è surriscaldata. Alcuni utenti hanno fermato anche una pattuglia dei carabinieri. La situazione é rientrata in pochi minuti.

Domani diventa operativo, finalmente, il centro tamponi comunale di Cerveteri.