A fuoco stabilimento balneare di Passoscuoro

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco di Cerveteri, sono intervenuti presso il comune di Fiumicino in località Passoscuro, via Ghilarza, per un incendio stabilimento balneare. I VVF hanno estinto le fiamme presenti nella zona bar dell’attività ed hanno impedito alle stesse, di propagarsi al resto della struttura. Sul posto anche Polizia di Stato.

Non si registra alcun ferito.