Appuntamento oggi alle 18 in diretta Facebook

A Fiumicino il convegno PINE AID – Sguardi al futuro della pineta –

A Fiumicino il convegno PINE AID – Sguardi al futuro della pineta

‘PINE AID – Sguardi al futuro della pineta’. Questo il nome del convegno in programma per questo pomeriggio alle 18 in diretta Facebook.

A promuoverlo la Pro Loco di Fregene e Maccarese con il patrocinio della città di Fiumicino.

Il convegno è a carattere prettamente scientifico e coinvolgerà i massimi esperti di botanica, scienze naturali e forestali, allo scopo di generare spunti che facciano da guida alla manutenzione e conservazione della Pineta Monumentale di Fregene.

La Pineta Monumentale di Fregene è luogo di storia, natura e divertimento.

La sua conservazione e manutenzione è dunque destinata alla cura e competenza di specialisti.

