A Fiumicino e Maccarese arriva lo “Sportello Insieme Orienta”

A Fiumicino al via lo “Sportello Insieme Orienta”. L’Associazione TeRRRe Arte Sostenibilità e Cultura in collaborazione con I.I.S Leonardo DaVinci, l’associazione di categoria Flai-Cgil Roma e Lazio, con il patrocinio del Comune di Fiumicino è risultata vincitrice del bando regionale “Comunità Solidali 2020 DD. N.G14743 del 07/12/2020” e ha avviato uno sportello destinato ai cittadini che offre prestazioni di informazione, ascolto, consulenza, orientamento, accompagnamento, supporto tecnico e disbrigo prime pratiche per i servizi della pubblica amministrazione.

Lo sportello, ad accesso totalmente gratuito, è dedicato in particolare agli over65 e agli stranieri e sarà attivo ogni mercoledì presso il centro Bocciofilo di Fiumicino di via delle Lampare e il venerdì presso la Casa della Partecipazione di Maccarese di via del Buttero. Gli orari sono dalle 10 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Il servizio resterà attivo fino ad agosto 2022.

L’obietto dello Sportello Insieme Orienta è quello di porre l’attenzione sull’orientamento e sui diritti dell’informazione di particolari fasce di popolazione presenti all’interno del comune di Fiumicino come Over 65 e Stranieri. In particolare si vuole attivare un servizio di assistenza all’informazione tutelando il diritto di accesso ai servizi avviando, così, percorsi di cittadinanza attiva e di sostegno.

Lo sportello è svolto con la presenza di Mediatrici Culturali, di psicologi con la consulenza dell’associazione Flai-Cgil Roma e Lazio e con i ragazzi dell’ I.I.S Leonardo da Vinci che saranno protagonisti con i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Tantissimi i servizi per i quali si può ricevere assistenza come Scaricare certificati; Ricevere informazioni e la modulistica legata ai servizi demografici e stato civile, Prenotare appuntamenti per i servizi comunali; Accedere alla modulistica e ai servizi di assistenza alla disabilità; Scaricare la Certificazione verde COVID-19; Attivare lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale; Richiedere informazioni per l’ISEE; Ricevere informazioni sui Tributi Locali (T.A.R.I.); Orientarti sui servizi offerti dalle associazioni del territorio di Fiumicino.

Lo Sportello Insieme Orienta sarà un aiuto concentro ai cittadini grazie al supporto “tecnico” dato agli anziani e agli Stranieri. Un tipo di sostegno diretto alla persona, atto cioè ad affiancare e aiutare le particolari fasce di popolazione di fronte ai problemi quotidiani di accesso ai servizi dovuti al gap culturale e linguistico.

Il progetto è finanziato dall’Accordo di programma 2017 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs n. 117/2017