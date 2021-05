Share Pin 0 Condivisioni

Appuntamento venerdì 28 maggio alle 10 in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino

A Fiumicino “Capaci di resistere – Dal ricordo della strage di Capaci all’impegno per la legalità” –

A Fiumicino “Capaci di resistere – Dal ricordo della strage di Capaci all’impegno per la legalità”

Si svolgerà venerdì 28 maggio alle ore 10 in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino l’evento “Capaci di resistere – Dal ricordo della strage di Capaci all’impegno per la legalità”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio e organizzato dalla delegata del sindaco alla Legalità Arcangela Galluzzo e dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza Antonella Maucioni, a pochi giorni dall’anniversario della strage che uccise a Capaci il giudice Falcone, sua moglie e tre uomini della sua scorta.

Parteciperanno all’evento anche Vincenzo Musacchio, Presidente e direttore scientifico dell’Osservatorio Antimafia del Molise e Direttore Scientifico della Scuola di Legalità “Don Peppe Diana” di Roma e del Molise e Giuseppe Costanza, autista della scorta di Falcone.

“Prosegue il cammino di Fiumicino Legalità – spiega Galluzzo – che, con il prezioso contributo di Antonella Maucioni, Garante dell’infanzia e adolescenza, ricorda, senza retorica ma concretamente, Giovanni Falcone, perché il suo esempio e il suo lavoro siano sempre vivi e memoria per i nostri ragazzi”.

“L’iniziativa organizzata con la delegata Galluzzo – aggiunge Maucioni – ha il significato di rinnovare presso i giovani l’attenzione al tema della legalità, della giustizia e della lotta contro le organizzazioni criminali mafia e camorra. È un piccolo ma significativo gesto che abbiamo voluto promuovere, anche a distanza, in un tempo oscuro che è quello della pandemia, proprio perché non si perda la memoria di questi avvenimenti”.

(torna a baraondanews)