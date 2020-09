Share Pin 8 Condivisioni

Per le Giornate Europee del Patrimonio accesso straordinario dei Grandi Tumuli

A Cerveteri un week-end speciale alla Necropoli della Banditaccia –

Per le Giornate Europee del Patrimonio, a Cerveteri è pronta ad aprire al pubblico la Necropoli della Banditaccia, famoso sito UNESCO.

Il programma nel week-end patrocinato dal MIBACT in collaborazione con LazioCREA e il Comune di Cerveteri prevede non solo la visita guidata, ma l’accesso straordinario ad aree particolari della necropoli etrusca.

Sabato 26 settembre alle ore 10:30 visita guidata alla Necropoli della Banditaccia. L’appuntamento è alla biglietteria degli scavi.

Domenica 27 triplo appuntamento. Alle ore 10:00 apertura della Tomba delle Cinque Sedie, un’iniziativa a cura del G.A.R. Cerveteri – Ladispoli. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 3517411409 e 3395892852.

Alle 10:30 visita guidata alla Necropoli della Banditaccia. Alle 16:30 apertura straordinaria e visita guidata all’area dei Grandi Tumuli.

Si ricorda che negli ambienti chiusi e all’interno delle tombe è obbligatorio l’uso della mascherina.

“Quello delle Giornate Europee del Patrimonio è un appuntamento fisso del mese di settembre, un’occasione per mettere in luce le nostre ricchezze storiche, artistiche e archeologiche – ha detto Lorenzo Croci, Assessore alla Promozione e Sviluppo del Territorio del Comune di Cerveteri – sperando nel bel tempo, auspichiamo in una ampia partecipazione di visitatori”.

Ogni informazione può essere richiesta recandosi al Punto di Informazione Turistica sito in Piazza Aldo Moro, oppure chiamando il numero 06 99 55 2637.