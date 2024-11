Appuntamento venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024

A Cerveteri torna la Festa dell’Olio Nuovo, è la XV Edizione –

E’ ufficiale, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 a Cerveteri torna la Festa dell’Olio Nuovo. Ormai giunta alla XV Edizione, la festa si terrà, come di consueto, in Piazza Santa Maria e Piazza Aldo Moro, Via Roma e Piazza Risorgimento. Gli stand che affolleranno le aree interessate dall’iniziativa offriranno prodotti a marchio DE.C.O. (Denominazione Origine Comunale). Nello specifico, si potranno degustare e acquistare oli, ma anche vini del territorio e prodotti tipici.