Pres. Orlandi: “Orgogliosi di quello che facciamo”

70 anni per la Cooperativa Assegnatari Sasso – Due Casette: festeggiamenti nel corso della Sagra del Melone –

70 anni per la Cooperativa Assegnatari Sasso – Due Casette: festeggiamenti nel corso della Sagra del Melone

Quest’anno è il il 70 esimo compleanno della Coop Assegnatari Sasso Due Casette. “Siamo orgogliosi di questo traguardo. Per l’occasione, abbiamo fatto squadra con la Proloco Due Casette che ha organizzato la SAGRA DEL MELONE e Fiera dell’ Agricoltura – ha detto il presidente Antonio Orlandi. Il 18/7 la Sagra aprirà proprio con la giornata dedicata alla festa della Cooperativa con uno spettacolo molto divertente di ‘Nduccio. Ma prima intorno alle 18,30 ci sarà l’inaugurazione e l’ormai atteso convegno con importanti rappresentanti regionali del mondo dell’agricoltura. Come presidente della Coop sono orgoglioso di quanto siamo cresciuti come Coop e come gruppo. Serviamo gran parte degli agricoltori di zona e di hobbisti che si dilettano chi più chi meno. Dal 1954 ad oggi si sono fatti passi da giganti e sempre in avanti. L’obiettivo è quello sempre di migliorare e di crescere. Abbiamo un Consiglio nuovo e capace, che spinge verso la direzione giusta supportato dall’esperienza dei “vecchi” consiglieri che non mollano mai. E’ un onore per me rappresentare questa splendida realtà. Coop fra Assegbatari Sasso e Due Casette e la Proloco Due Casette stanno dando lustro alla nostra zona che sta crescendo in modo esponenziale. Lavoreremo per crescere ancora e migliorare giorno dopo giorno. Vi invitiamo tutti alla SAGRA DEL MELONE ed al Compleanno per il prestigioso traguardo dei 70 anni di vita della Coop Ass Sasso Due Casette” . Arrivano i complimenti del consigliere del territorio, Gianluca Poalcci, che ha speso parole di elogio per il lavoro che il presidente sta svolgendo con la cooperativa, che ha la funzione di generare redditto all’interno del tessuto sociale dei produttori di Due Casette.