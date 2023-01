25 gennaio di fuoco per i pompieri di Roma

Diversi gli interventi rilevanti dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma dalla serata di ieri 25-01 fino a questa mattina. Via Candoni, all’interno del campo nomadi sono andati a fuoco cinque unità abitative e materiale di risulta che hanno impegnato due Aps, tre autobotti, carro autoprotettori e funzionario di servizio, nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intervento è terminato dopo quattro ore di lavoro alle ore 24.00 circa.

Alle ore 22.55 Ca. veniva segnalato del fumo nei pressi di Via Nazionale,22. Le squadre 1A, 3A , l’AS1ed il funzionario di turno riscontravano meteriale cartaceo andato a fuoco sotto le griglie stradali. Nessun danno a strutture limitrofe.

Alle ore 6.52 di questa mattina la squadra 6A di Nomentano con l’ausilio dell’AS6, è intervenuta per incendio appartamento in Via Annibaliano,9. È stata portata in salvo una signora che successivamente è stata trasportata in ospedale dal 118 per accertamenti dopo aver inalato fumo. Danni agli impianti tecnologici dell’appartamento.