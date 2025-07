Appuntamento il 5 e 6 luglio all’interno del Parco della Legnara

Il cinque e sei luglio la storica scuola di danza etrusca festeggerà venticinque anni di attività, portando in scena lo spettacolo “THE GREATEST SHOW”, diviso in due serate con inizio alle 21,15. La prima dedicata ai corsi di Tecnica, la seconda vedrà protagonisti tutti i corsi della scuola, mettendo al centro dell’attenzione i corsi Ludico-Formativi.

“Il mio più sentito ringraziamento all’Assesore allo Sport, Manuele Parroccini ed all’Assessore alla Cultura Francesca Cennerili per la disponibilità dimostrata. In queste due serate- afferma Alessandra Ceripa – metterò in evidenza la forza, la gioia, l’energia, la felicità delle mie ballerine e dei miei ballerini. In un momento storico attraversato nel mondo da tristi e pericolosi eventi , ho voluto portare in scena la vita. Durante questi 25 anni di attività, ho sempre raccontato tanto, mostrando sempre sensibilità verso argomenti toccanti ed importanti. Proprio per questo durante la serata del sei luglio verrà portata in scena una esibizione particolare, molto forte. Per il resto ho preparato uno spettacolo che sia una festa dedicata alla musica, mia eterna compagna, alla danza, mia eterna passione. Insomma un omaggio alla vita”.

25 anni di Dimensione Danza 2000, Alessandra Ceripa: “Con The Greatest Show vanno in scena la forza, la gioia e l’energia di tutta la scuola”

“Tutto questo è stato preparato grazie ad un team che ringrazio profondamente dal mio cuore: il maestro Stefano Capelli, le maestre Martina Sciotto e Paola Tricerri, e le giovani insegnanti che hanno svolto il loro lavoro seguendo allievi e allieve con tanto con tanto amore, onestà e passione : Silvia Mantovani, Sara Della Vedova, Sara Ricci, assistite da Sara Ferraioli, Melania Valente, Giorgia Rossi e Ludovica Marcellini”.

“Ricordo benissimo quando nell’estate del 2001, in Piazza Santa Maria, portai in scena il primo spettacolo “Notte di Note”. Fu un’emozione indimenticabile. Proprio per questo voglio chiamare tutta la città ad assistere al racconto di una storia meravigliosa fatta di verità ed onestà”.