18 marzo, Cerveteri non dimentica le vittime di Covid

“Oggi ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del Covid.”

Lo dichiara dal proprio profilo Facebook la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti, affermando inoltre:

“Esattamente quattro anni fa, rimanevamo tutti sgomenti, silenziosi, impauriti, davanti ai camion dell’esercito di Bergamo che trasportavano via le prime, tante vittime del virus.

Sembra trascorsa una vita, un’epoca, ma invece è successo appena quattro anni fa.

Ricordo ancora quelle settimane difficili, fatte di incertezze, di chiusure, di restrizioni, di distanze, di lontananze, di negazioni.

Dimostrammo di essere una comunità forte, unita, pronta ad aiutarsi in una situazione che mai avremmo immaginato di vivere.

Oggi, ricordiamo chi non ce l’ha fatta, i nostri nonni, genitori, amici, che ci hanno lasciato a causa del Covid, che purtroppo non abbiamo potuto salutare perché non si potevano nemmeno celebrare i funerali, non ci era consentito nemmeno vederli per l’ultima volta.

Così come ricordiamo chi in quei mesi drammatici c’è sempre stato, sfidando il virus pur di aiutare chi aveva più bisogno, chi era solo, chi non aveva nulla.

Penso al personale medico e paramedico, prima di tutti, ma anche alle Forze dell’Ordine, ai Volontari della Protezione Civile e ai volontari di tutte le associazioni impegnate nel sociale e nell’assistenza alla popolazione, ai dipendenti dei supermercati e di tutte quelle attività ritenute essenziali che sono rimaste aperte, ai dipendenti delle società di servizi, come ad esempio quelli dell’igiene urbana, del trasporto pubblico e molti altri.

Con questo omaggio floreale, che ho appena deposto al cimitero dei Vignali, dove è presente una targa in memoria di tutte le vittime della pandemia, voglio ricordare e ringraziare ognuno di loro a nome di tutta la città.

Affinché nessuno si dimentichi ciò che abbiamo vissuto, affinché non venga dimenticato chi non ce l’ha fatta e chi con coraggio, ha continuato a dare il proprio contributo.”