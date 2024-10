10eLotto: Lazio baciato dalla fortuna, sfiorati gli 80mila euro di vincite –

Il 10eLotto premia il Lazio. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da segnalare un poker di vincite per un totale di oltre 79mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma, con un 8 Oro da 50mila euro, seguito da un 9 da 20mila euro realizzato sempre nella capitale. Chiudono il quadro regionale l’8 Doppio Oro da 5mila euro indovinato a Viterbo e i 4.200 vinti sempre a Roma con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 12,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.