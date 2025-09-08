10eLotto, a Veroli e Fiumicino doppietta da 26mila euro –

Lazio in festa con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, i concorsi del 10eLotto di venerdì 5 e sabato 6 settembre hanno regalato premi per complessivi 26mila euro, grazie a due vincite così distribuite: in via San Cristoforo a Veroli, in provincia di Frosinone, vinti 20mila euro grazie a un 9, mentre in via delle Ombrine a Fiumicino, in provincia di Roma, realizzato un 6 ‘Doppio Oro’ da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro dall’inizio del 2025.