10 lettori VS 10 scrittori: dal 13 maggio parte il nuovo Gruppo di Lettura della Biblioteca di Ladispoli –

10 lettori VS 10 scrittori: dal 13 maggio parte il nuovo Gruppo di Lettura della Biblioteca di Ladispoli

“Gentili amici e amiche della Biblioteca, dopo il successo dello scorso anno inauguriamo la partenza di un nuovo Gruppo di Lettura della Biblioteca di Ladispoli!”

Così in una nota la Biblioteca Comunale di Ladispoli “Peppino Impastato, che dichiara inoltre:

“Sapete cos’è un Gruppo di Lettura? Ve lo spieghiamo!

Un Gruppo di Lettura (GdL) è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune e successivamente ne discutono insieme, ne approfondiscono i temi, ne condividono le emozioni. La lettura, infatti, non è necessariamente un’attività solitaria e partecipare ad un GdL è un’occasione per allargare i propri orizzonti, scoprire opere ed autori al di fuori delle consuete inclinazioni, socializzare con persone che condividono la stessa passione per la lettura cogliendo l’occasione di osservare le cose anche attraverso il punto di vista degli altri. Lo scorso anno 10 lettrici si sono lanciate in questa prima esperienza ed hanno letto i 10 libri da noi proposti: ad oggi sono un gruppo di lettura solido che sta continuando questa esperienza in maniera autonoma!

In collaborazione con le altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino abbiamo quindi deciso di riproporre l’esperienza con lo stesso format “10 LETTORI VS 10 SCRITTORI”: 10 mesi di lettura condivisa di 10 libri tra i vincitori dei principali premi letterari italiani e internazionali.

Per l’edizione 2024 le riunioni del GdL della Biblioteca di Ladispoli avranno luogo una volta al mese, il giovedì alle ore 16:30 a partire da giovedì 13 maggio. Sarà nostra cura fornire ai membri del gruppo, di volta in volta, 10 copie del romanzo del mese.

L’incontro iniziale si svolgerà giovedì 13 maggio 2024 con la presentazione dei partecipanti, la condivisione di regole e buone pratiche per far funzionare al meglio il gruppo e la distribuzione del primo libro da leggere:

La resistenza delle donne di Benedetta Tobagi.



Se siete interessati a farne parte vi invitiamo ad inviarci le vostre adesioni esclusivamente via email all’indirizzo [email protected] .

Si fa presente che, per un buon funzionamento, il GdL sarà composto di max 10 persone; si raccomanda pertanto di aderire solo se davvero interessati per non togliere l’opportunità ad altri.”