1 Maggio, deposta a nome dei comunisti ladispolani e dell’associazione Berlinguer una corona di fiori sul muro del cimitero – riceviamo e pubblichiamo:

“Questa mattina, 1 maggio, alle ore 11, una delegazione , a nome dei comunisti ladispolani e dell’Associazione “Enrico Berlinguer” ha deposto una corona di fiori presso la lapide che sul muro del cimitero cittadino, ricorda i caduti sul lavoro. La ormai tradizionale cerimonia, si è svolta quest’anno in forma ristretta a causa delle restrizioni imposte dalla lotta contro la diffusione del virus Covid-19.

A deporre la corona sono stati Francesco Cosentino e Rosario Galati, unitariamente riconosciuti, come rappresentanti storici delle battaglie portate avanti, da decenni, in difesa dei diritti dei lavoratori. E’ stato aperto uno striscione che reclama il diritto al lavoro ed alla sicurezza, richiesta ancora più pressante, alla luce della attuale situazione di difficoltà, per molte e molti, che non possono lavorare e della riapertura parziale delle attività prevista per lunedì maggio, prossimo venturo. Si è voluto così rendere omaggio, non solo ai caduti di ieri, ma anche ai tanti ed alle tante (soprattutto del personale sanitario) che per motivi di lavoro sono stati colpiti dal Corona-virus, pagando con le loro vite, l’impegno a difesa della salute pubblica. La battaglia per la sicurezza sul lavoro dovranno continuare anche quando sarà passata questa terribile emergenza”