𝗣𝗶𝘂̀ 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶, 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶, 𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗻𝗶, 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲, 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲, 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮: 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶 ha 𝗮𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮to 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼

Più fondi per le Politiche Sociali, per i minori e per gli anziani, per le telecamere di video-sorveglianza, per la manutenzione degli immobili comunali, per la manutenzione degli edifici scolastici, per la Polizia Locale, per la tutela degli animali e un importante variazione per la 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che come ogni anno, a fine agosto, chiuderà la stagione degli eventi estivi di Cerveteri.

Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale abbiamo approvato gli equilibri di bilancio, un atto fondamentale per il Comune.

Abbiamo approvato un bilancio che tiene insieme due principi per noi fondamentali: conti in ordine e vicinanza alle persone. Le risorse sono state distribuite con cura, frutto di un lavoro di squadra tra il nostro Assessore al Bilancio Alessandro Gazzella, Giunta e Uffici comunali, che ringrazio per l’impegno e la serietà con cui è stato affrontato questo passaggio.

Abbiamo scelto di rafforzare le politiche sociali, con risorse significative per i minori, per gli anziani, per il sostegno alle famiglie in difficoltà. Abbiamo destinato fondi alla manutenzione delle scuole e degli immobili comunali, perché riteniamo che la qualità degli spazi pubblici sia parte integrante della qualità della vita.

Abbiamo investito sulla Polizia Locale, sulla videosorveglianza, sulla tutela degli animali, e sulla cultura, perché crediamo in un modello di città che sia sicura, inclusiva, viva e partecipata.

Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la capacità del nostro Ente di attrarre risorse sovracomunali. Le risorse regionali, ministeriali e della Città Metropolitana che siamo riusciti a intercettare grazie alla progettazione e alla partecipazione ai bandi rappresentano un moltiplicatore fondamentale per la nostra azione amministrativa.

È la conferma che, quando si lavora con serietà, visione e programmazione, i risultati arrivano. In un momento storico non semplice per gli enti locali, essere in grado di approvare un bilancio solido, che guarda al futuro e che mette al centro i bisogni delle persone, è un risultato politico importante. Continuiamo su questa strada, con responsabilità, ascolto e determinazione, per costruire ogni giorno una Cerveteri più giusta, più attenta e più vicina a tutti.

Nel dettaglio, abbiamo rimpinguato, come previsto dalla normativa, di 50mila euro il fondo di riserva, istituito un capitolo di 10mila euro per consentire all’Ente di sostenere le spese notarili necessarie all’acquisizione a patrimonio comunale di beni confiscati alla criminalità assegnatigli, istituito un altro capitolo di spesa ancora per avviare una campagna di chippatura degli animali d’affezione, iniziativa anch’essa finanziata da Enti sovracomunali, stanziato 61mila euro per le spese legali del costituendo Consorzio dei Servizi Sociali,100mila euro per le rette di ricovero di minori e anziani, 26mila euro a sostegno di famiglie con minori, una serie di fondi per le attività della Polizia Locale e dell’Ufficio Urbanistica, 53mila euro per la manutenzione degli edifici scolastici comunali, 100mila euro per il camminamento di via Suor Adalberta Landenberg, 20mila euro per la segnaletica stradale, 30mila euro per l’acquisto di nuove telecamere di videosorveglianza e la manutenzione dei relativi hardware e infine, 100mila euro per attività culturali ed in particolar modo per la realizzazione della 62esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.

