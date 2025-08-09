Quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti, il manufatto era già completamente avvolto dalle fiamme

Tolfa, in fiamme un capannone sulla Provinciale 3A –

Quest’oggi alle ore 15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di un capanno adibito a legnaia a Tolfa, sulla Provinciale 3A in direzione Bracciano.

All’arrivo sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno trovato il manufatto completamente avvolto dalle fiamme.

Sono cominciate immediatamente le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza che hanno portato a preservare le abitazioni vicine e al salvataggio degli animali presenti nell’area.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Protezione civile di Allumiere e Tolfa. Non si è registrato nessun ferito.