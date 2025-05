𝗖𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗩𝗶𝗮 𝗗’𝗔𝗻𝗻𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼 𝗮 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶, 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗶𝗿𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗮𝘀𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗻 𝗩𝗶𝗮 𝗗𝗼𝗴𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲

Gubetti: “Cantieri eseguito nel rispetto del Regolamento sugli Scavi”

Hanno preso il via questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Dโ€™Annunzio a Cerveteri. I cantieri, prevedono il totale restyling della carreggiata e non costeranno nemmeno un centesimo al Comune di Cerveteri in quanto realizzati nel pieno rispetto del regolamento sugli scavi vigente.

In precedenza infatti, una societร di servizi aveva effettuato degli scavi stradali per eseguire dei lavori di manutenzione sulla rete elettrica e pertanto, proprio come previsto dal regolamento comunale, sta provvedendo al totale rifacimento della strada.

A questi lavori, nei prossimi giorni seguiranno quelli lungo la Via Doganale per circa un km.

Grazie allโ€™efficienza e alla competenza del personale del nostro Ufficio Opere Pubbliche e Appalti, ed in particolar modo del Geometra Federico Feriozzi, la societร di servizi che in precedenza aveva effettuato degli scavi per lavori di manutenzione sulle proprie reti sta procedendo alla riasfaltatura totale di Via Dโ€™Annunzio.

Lavori simili, condizioni meteo permettendo, prenderanno il via nei prossimi giorni lungo la Via Doganale, uno snodo fondamentale tra la via Aurelia e la Settevene Palo Nuova, oltre ad essere la via che conduce alle Frazioni di Valcanneto, Borgo San Martino, Ceri e I Terzi. Anche in questo caso, i lavori dureranno pochi giorni.

Ci tengo con l’occasione a ringraziare il nostro Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti che insieme all’ufficio ha seguito l’iter nella sua interezza.