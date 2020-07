Zozzoni beccati a Ladispoli, per loro 500 euro di multa

Ecco alcuni vincitori del premio ZOZZONE2020..per ciascuno di loro 500 euro di sanzione..Ci tengo a ringraziare la Polizia Locale e in particolar modo l'Associazione Fareambiente, che tutti i giorni è di supporto all' Ufficio Igiene Urbana, anche grazie alle loro segnalazioni, avvenute dopo mirati sopralluoghi, siamo riusciti ad intervenire su questi reati ambientali. Non è semplice arginare questo fenomeno, ma da quando mi è stata conferita la delega all' igiene urbana ho cercato da subito di bloccare determinati atteggiamenti incivili, chiedendo l'installazione delle fototrappole. #AmmistrazioneGrando