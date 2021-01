Share Pin 1 Condivisioni

Il presidente di Area PMI Protopapa: “Nel litorale erano tante le richieste di prenotazione”

“I ristoratori sono stati illusi, la scelta del ritorno del Lazio in zona gialla da lunedì sa di presa in giro”.

Zona gialla da lunedì e non domenica, Area Pmi: “Sarebbe stata una boccata d’ossigeno”

Per Sergio Protopapa di Area PMI, quella di ieri è stata una notizia inattesa e annunciata con poca chiarezza.

“In un primo momento tutti sapevano che da domenica sarebbe stata zona gialla, solo in serata la puntualizzazione nel giorno, il 1 febbraio – spiega Protopapa – per molti ristoratori da Roma al litorale è un pugno allo stomaco, visto che si erano preparati per gli ordini e le prenotazioni”.

“Una grande delusione se consideriamo che aprire la domenica vale più di stare aperti dal lunedì al sabato – continua – aprire domani sarebbe stata una boccata di ossigeno dopo un mese di stop, invece siamo di fronte all’ennesima grottesca commedia con i commercianti che sono le categorie più penalizzati con il prolungarsi dell’emergenza”.

Nel litorale da Ostia a Santa Marinella , infatti, erano arrivate molte telefonate per prenotare i tavoli, soprattutto da quei romani che hanno la seconda casa.

“Come si sa il litorale la domenica è meta di romani e ascoltando i ristoratori le prenotazioni stavano procedendo a gonfie vele – aggiunge Protopapa – il punto è che dopo questa notizia i ristoratori hanno dovuto rinunciare alle prenotazioni, fare dietro fronti con gli ordini e avvertire anche il personale con il quale si erano organizzati. Dopo il danno anche la beffa”.

