WWF Urban Nature – Oasi natura negli Ospedali Pediatrici

Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre “Urban Nature”, una raccolta fondi per le oasi natura negli Ospedali Pediatrici. In cambio una pianta di felce.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre torna “Urban Nature”, la festa WWF della Natura in città arrivata alla settima edizione. L’obiettivo dell’evento – che ha ricevuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – è di rendere sempre più evidente il valore della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Proprio per evidenziare l’importanza della natura in città per la nostra salute e il nostro benessere, il WWF è partito dagli ospedali pediatrici, promuovendo la creazione di vere e proprie Oasi Natura che possano supportare il percorso terapeutico e riabilitativo dei giovani pazienti. Da qui nasce il messaggio “La natura si fa cura”: nel corso del fine settimana in molte piazze sarà, infatti, possibile contribuire alla raccolta fondi per il progetto “Oasi in Ospedale” a favore dei piccoli pazienti delle strutture pediatriche. In cambio si riceverà una bellissima pianta di felce.

WWF URBAN NATURE 2023 – GLI STAND CON LE PIANTE DI FELCI DEL WWF ROMA E AREA METROPOLITANA SI TROVANO PRESSO:

“EXPLORA IL MUSEO DEI BAMBINI DI ROMA” – VIA FLAMINIA 82 – ROMA

SABATO 7 E DOMENICA 8 OTTOBRE ORE 10.00 – 18.00

PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN BONAVENTURA DI BAGNOREGIO – VIA MARCIO RUTILIO ANGOLO VIA MARCO CALIDIO

SABATO 7 OTTOBRE DALLE 15.30 ALLE 18.00

ORTO BOTANICO DI ROMA A SUPPORTO DELL’EVENTO NAZIONALE DEL WWF ITALIA – LARGO CRISTINA DI SVEZIA 23/A

SABATO 7 E DOMENICA 8 OTTOBRE – ORE 10.00 -17.30