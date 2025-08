Odette Piscitelli: “Questo spettacolo si può fare una sola volta nella vita ed io ho scelto di affrontare questa sfida in un luogo del cuore”

White Rabbit Red Rabbit a Cerveteri con Odette Piscitelli –

Per la prima volta White Rabbit Red Rabbit approda a Cerveteri, interpretato da Odette Piscitelli.

“Questo spettacolo si può fare una sola volta nella vita ed io ho scelto di affrontare questa sfida in un luogo del cuore”, dice Odette Piscitelli parlando del particolare spettacolo che si appresta a recitare a Cerveteri.

“Cerveteri è il luogo della mia infanzia e adolescenza, è un posto a me caro e sono davvero felice di poter fare qui questo salto nel buio”, aggiunge.

“Salirò sul grandissimo palco del Parco della Legnara, mi consegneranno una busta e partirò insieme al pubblico per questo viaggio unico e irripetibile”, conclude l’attrice.

White Rabbit Red Rabbit è un esperimento sociale in forma di spettacolo.

L’attrice o l’attore, che lo interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico.

Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli oggetti concessi.

Ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida: chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima.

White Rabbit Red Rabbit è un testo teatrale scritto dall’iraniano Nassim Soleimanpour nel 2010, all’età di 29 anni, in un momento in cui non aveva possibilità di comunicare con l’esterno del suo Paese.

Non è un testo politico e non deve essere descritto come tale, il suo contenuto è metaforico e distante da ogni orientamento politico.

369gradi, produzione italiana di White Rabbit Red Rabbit, in accordo con Nassim Soleimanpour, ha dedicato nel 2023/24 un intero anno di repliche alla creazione del fondo “Scrivere liberi” indirizzato alla creazione di una residenza di drammaturgia rivolto ad autrici ed autori iraniani, italiani e internazionali, che si è svolto nel settembre del 2024 a Rebeccu in Sardegna con la collaborazione di Italian and American Playwrights Project e di Fabulamundi.

Odette Piscitelli Si diploma all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Lavora come attrice professionista dal 2010. Tra i registi con cui ha lavorato: Marco Tullio Giordana, Daniele Salvo, Vincenzo Pirrotta, Matteo Tarasco, Rodrigo Garcia, Giancarlo Cauteruccio, Gianluca Enria, Armando Pugliese.

White Rabbit Red Rabbit si terrà al Parco della Legnara di Cerveteri oggi, sabato 2 agosto, alle ore 21.30. Ingresso libero.