Ladispoli, aggrediscono le loro ex: tre arresti in città

Una serie di arresti decisamente movimentati hanno visto in prima linea gli uomini della Polizia di Stato nelle ultime ore.

Si tratta di casi distinti, ma che hanno un comune denominatore: la violenza verso le donne, ex compagne di uomini violenti che hanno tentato ancora di aggredirle, prima di essere fermati dagli agenti del commissariato di via Vilnius.

Un cittadino straniero, residente in città, è stato arrestato per aver violato un provvedimento di allontanamento e il divieto di avvicinamento alla sua ex che lo aveva denunciato alla Polizia di Stato.

È stato il primo: sul lungomare sud di Marina di Palo è stato fermato un uomo di origini campane in stato di escandescenza che aveva appena picchiato la sua ex moglie. L’uomo è stato portato al carcere di Civitavecchia perché, tra l’altro doveva scontare una parte residua di pena.

L’ultimo è un cittadino straniero in pieno centro a Ladispoli che stava aggredendo una donna e che poi si è scagliato contro le Forze dell’ordine.

Gli arresti in città, però non si sono limitati a questi: un cittadino straniero è stato fermato per rapina in un esercizio commerciale e resistenza a pubblico ufficiale nel tentativo di fuggire lungo via Flavia.

Un cittadino comunitario raggiunto da un mandato di cattura europeo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato: aveva una lunga sfilza di reati all’attivo, compreso il furto.

Gli agenti hanno proseguito anche i controlli contro la mala movida, con posti di blocco, irruzioni nei bar e controlli affianco all’Arpa Lazio per il monitoraggio dei volumi musicali.