Weekend da record per Cerveteri: grande successo per i festeggiamenti del Santo Patrono

La grande festa dei Rioni, la Fiera dei Saperi e Sapori, il Premio Strega: in migliaia nel Centro Storico di Cerveteri

“Tradizione, giochi popolari, allegria, musica dal vivo, artisti di strada, arte, mostre di pittura e di scultura, comicità, sapori di una volta. Due giornate memorabili per Cerveteri, un centro storico che esplodeva letteralmente di persone, tanti visitatori provenienti dai Comuni limitrofi, divertimento, allegria, attività commerciali piene e tante, tante bellissime immagini. I festeggiamenti per San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri sono stati un successo straordinario, anche al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Nelle settimane scorse come Amministrazione comunale, insieme ai Rioni, all’Associazione 3.0, alle Strade del Vino Etrusco Romane e alla ACSC Attività Centro storico di Cerveteri ci siamo riuniti più volte per organizzare una festa patronale di spessore, che potesse rappresentare un momento importante per tutta la città. E vista la grande affluenza di pubblico, ci siamo riusciti”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, al termine della due giorni di eventi per San Michele Arcangelo, Patrono della città, che si sono conclusi ieri con il programma religioso e il consueto atto di affidamento e benedizione della cittadinanza.

“Non solamente i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, ma anche la Fiera dei Saperi e Sapori in questo fine-settimana così intenso per Cerveteri – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – se infatti nel Centro Storico protagonista era la festa, in Piazza Aldo Moro dopo il successo dello scorso aprile sono tornati ad esporre i loro prodotti i tantissimi artigiani e agricoltori del territorio. Per questo, ci tengo a ringraziare la Delegata Arianna Pietrolati, organizzatrice della Fiera, che sempre svolge un eccelso lavoro per l’amministrazione comunale e la città tutta”.

“Il mio vivo e sincero ringraziamento lo rivolgo a tutti i Rioni di Cerveteri e a tutti coloro che si sono messi a disposizione per la buona riuscita della festa – ha concluso il Sindaco – menzione speciale la rivolgo a Francesco Ricci, che con grande passione e amore per Cerveteri ha presentato tutti gli appuntamenti in programma, e al Delegato Parroccini, veramente infaticabile e che insieme a me, sin dal primo momento ha lavorato senza sosta affinché la Festa del Santo Patrono riuscisse nel migliore dei modi. A tutti, grazie di cuore!”

All’interno della due giorni di eventi, anche un importante momento culturale in Piazza Santa Maria, ovvero una tappa del tour nazionale del Premio Strega, che ha portato a Cerveteri alcuni degli scrittori più affermati sul panorama nazionale. A commentarlo, il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano: “Il Premio Strega è il concorso letterario per eccellenza e poter ospitare una tappa di questa manifestazione nella nostra città, è motivo di orgoglio e di infinita soddisfazione. Testimonia come il lavoro per la promozione culturale portato avanti in questi anni e che sta proseguendo ancora oggi con la attuale Amministrazione sta portando realmente i propri frutti, con una crescita di interesse sempre maggiore da parte della cittadinanza verso eventi di qualità come lo è questo. Lavoreremo sempre in quest’ottica, ovvero quella di valorizzare sempre di più la cultura, l’arte e le risorse del nostro territorio, sperando che in futuro, organizzazioni importanti come quelle del Premio Strega, scelgano sempre di più la nostra Cerveteri”.