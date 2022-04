Al via la prima serie di webinar con i più grandi esperti nazionali di e-mail marketing e newsletter

Web / Contro lo spam arriva la NewsletterHeroes per salvare l’e-mail marketing

Battere Lord Spam e salvare l’e-mail marketing aziendale è d’avvero una missione impossibile? Sì, nella maggior parte dei casi. No, se a raccogliere la sfida sono i più grandi espertidi marketing e comunicazione del panorama nazionale. Dodici, per l’esattezza, chiamati a vestire i panni di paladini per condividere le migliori strategie con le quali coinvolgere, stimolare e attivare (nel pratico) i propri clienti attraverso un uso corretto dell’e-mail marketing. Come? Attraverso la serie di webinar del progetto “NewsletterHeroes”, rivoluzionario e unico nel suo genere e disponibile gratuitamente all’indirizzo https://newsletterheroes.it.

“Per quanto possiamo girarci in tondo, il vero problema è che tutte le aziende mandano e-mail ma lo fanno male. Il paradosso è che, invece, tra tutti gli strumenti di marketing proprio l’e-mail è indubbiamente tra i più efficaci ed economici. NewsletterHeroes – spiega il portavoce del progetto, Fabio Antichi – intende fornire spunti pratici per scardinare questa dinamica, aiutando aziende piccole e grandi a sfruttare al meglio newsletter e comunicazioni e-mail per realizzare – finalmente – i loro interessi”.

Ma chi si cela dietro le tute e i mantelli dei NewsletterHeroes? Tra le punte di diamante del mondo dell’e-mail marketing, Alessandra Farabegoli vestirà i panni dell’indomita‘Captain Begoli’, impegnata a disintegrare il mondo delle buone pratiche che nel mondo dell’e-mail marketing “in teoria” aiutano ma in realtà contribuiscono nel combinare un sacco di guai. Marco Ziero, trasformato in ‘Iron Markus’, svelerà un metodo contro-intuitivo per migliorare il tasso di conversione delle e-mail senza vendere o chiedere nulla. Maura Cannaviello, nei panni di ‘Lady Database’, rivelerà una volta per tutte come migliorare la relazione con i propri clienti gestendo correttamente le liste dei contatti. Alessandro Vercellotti, in segreto ‘Alex Gidipiar’, tenterà lo scacco matto a Lord Spam, facendo a pezzi tutti i falsi miti che ruotano attorno alla legge sul GDPR. Alessandro Frangioni, nei panni di ‘Alex Bear’, disinnescherà alcune curiose strategie di online advertising detonandole in tutta la loro potenza nel mondo dell’e-mail marketing. Alessio Beltrami, qui l’invincibile ‘Automator’, risolverà i meccanismi più ripetitivi indicandoci la sacra strada delle automazioni fatte bene. Quelle che oltre a far guadagnare tempo aiutano a prendere più clienti. Luca Orlandini, boss delle Landing Page, nei panni di ‘Luke Sky Landing’, tenterà il colpaccio assestando un terribile colpo a Lord Spam spiegando in parole semplici come scrivere e-mail utili per generare vendite.

E ancora: Maddalena Mariani, direttamente dai vertici del ghostwriting nazionale, vestirà i panni di ‘Black Copy’, guidandoci in strade narrative dense di schemi e dinamiche capaci di migliorare forma, sintassi ed efficacia delle nostre e-mail. Elisa Deportu, alias ‘Wonder Elixa’, guiderà poi il conto alla rovescia alla detonazione del forziere contenente al suo interno tutti i principali segreti per la scrittura di e-mail transazionali capaci di stupire. Caterina Vidulli e Giovani Zanier, ora agenti 007, decodificando i big data presenti sul web mostreranno come ottenere preziosissime risposte ai dubbi che attanagliano chiunque si trovi lì per lì a premere il pulsante “invia” sulla sua prossima newsletter. A sferrare il colpo di grazia al temibile Lord Spam sarà poi lui, Mr. Deliverability, all’anagrafe Luca Marras, sviluppatore dell’iconico Send Blaster, uno tra i software che hanno fatto la storia dell’e-mail marketing mondiale. Grazie alle sue dritte nessuna mail finirà più nello spam ed il mondo sarà dunque salvo.

Riusciranno i nostri super eroi a sconfiggere il temibile Lord Spam, contribuendo nel migliorare le strategie di e-mail marketing degli abitanti del pianeta terra? L’unico modo per scoprirlo è visitare il sito ufficiale dell’iniziativa: www.newsletterheroes.it. Sono sponsor ufficiali dell’evento emailchef.com, serversmtp.com, sendblaster.com, accuratereviews.com, postpickr.com, mailsenpai.com, magnews.it, palabra.email.