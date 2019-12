Condividi Pin 1 Condivisioni

Stefano Fierli immortalato durante la partecipazione all’evento per promuovere la competizione del 31 dicembre prossimo

We Run Rome: un ladispolano sulla copertina della gara di fine anno –

Un atleta ladispolano sulla copertina del We Run Roma, la manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 km, che si svolge sotto l’egida della Fidal, inserita nel calendario nazionale e insignita del riconoscimento di Fidal Silver Label.

We Run Rome: un ladispolano sulla copertina della gara di fine anno

Si tratta dell’atleta Stefano Fierli, conosciuto in città, tra le altre cose, per la sua costante partecipazione a manifestazioni di questo tipo.

L’appuntamento con la nona edizione dell’Atletic We Run Rome è per il 31 dicembre.

1 – RITROVO

E’ fissato per martedì 31 dicembre 2019 alle ore 12:00 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla “Nando Martellini” a Roma. La partenza della prova di 10 Km competitiva e non competitiva sarà data in Via delle Terme di Caracalla alle ore 14:00. La prova non competitiva di 5 Km prenderà il via pochi minuti dopo.

2 – ISCRIZIONI

Le iscrizioni potranno essere effettuate, fino al 30 dicembre, online sul portale www.werunrome.com (Fino a esaurimento dei posti disponibili).



Qualora restassero dei posti disponibili, le iscrizioni saranno possibili anche il giorno stesso dell’evento.

La manifestazione è a carattere sia competitivo che non competitivo.

Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è fissata in € 15,00 fino al 12 agosto, € 20,00 dal 13 agosto al 26 dicembre, € 25,00 dal 27 al 30 dicembre.



Per la 5 km la quota di iscrizione è fissata in € 12,00 fino al 12 agosto, € 15,00 dal 13 agosto al 26 dicembre, € 18,00 dal 27 al 30 dicembre.



Per la 5 km i bambini fino all’età di 12 anni, dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un genitore/tutore legale, per loro l’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento delle magliette disponibili.

La prova agonistica da 10 km è riservata agli atleti che abbiano compiuto 16 anni in poi (millesimo d’età) nel 2019.

Per la prova non agonistica da 10 km, potranno iscriversi tutti coloro che avranno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre 2019.

Per i minorenni, al momento dell’iscrizione, si dovrà caricare online l’apposito modulo di autorizzazione dei genitori/tutori legali scaricabile dal sito o richiedendolo all’indirizzo email werunrome@atleticom.it

Per la prova non agonistica da 5 Km non ci sono limiti di età.

Per i minorenni, al momento dell’iscrizione, si dovrà caricare online l’apposito modulo di autorizzazione dei genitori/tutori legali scaricabile dal sito o richiedendolo all’indirizzo email werunrome@atleticom.it

3 – DECATHLON

Grande novità della 9^ edizione dell’ATLETICOM WE RUN ROME è la partnership con Decathlon Italia! A partire dal 21 Novembre in tutti i 7 Store Decathlon di Roma e Fiumicino sarà possibile acquistare la maglietta ufficiale dell’evento e anche contestualmente iscriversi alle gare non competitive sulle distanze di 10 km e 5 km. Il nostro staff ti aiuterà per ogni domanda ai We Run Rome Point, che troverai appena dopo l’ingresso degli Store.

Gli Store Decathlon dove dal 21 Novembre e fino al 24 Dicembre potrai acquistare la maglietta ufficiale dell’evento e anche iscriverti alla 10 km e 5 km non competitiva sono:

Decathlon Porta di Roma 9:30-22:00 Decathlon Appio 10:00 – 20:30 Decathlon Prenestina 9:30-20:30 Decathlon Tor Vergata 9:00 – 21:00 Decathlon Settecamini 9:30-20:00 Decathlon Fiumicino 9:30-21:00 Decathlon Boccea 9:00-20:30

Ulteriori informazioni le trovate nella sezione FAQ presente sul nostro sito www.werunrome.com

4 – RIMBORSO DELLA QUOTA PARTECIPAZIONE

Le quote iscrizioni non sono rimborsabili in nessun caso.

Qualora un atleta iscritto fosse impossibilitato a partecipare, può trasferire l’iscrizione ad un altro atleta comunicando tutti i dati e le documentazioni necessarie del subentrante all’indirizzo werunrome@atleticom.it



Il trasferimento di un’iscrizione per coloro che hanno già completato la loro registrazione sarà gratuito fino alla data del 20 dicembre 2019, dal 21 al 26 dicembre, a fronte di ogni trasferimento si dovrà versare un supplemento per diritti di segreteria di € 5,00.

Non sarà possibile effettuare trasferimenti di iscrizioni dal 27 dicembre al giorno dell’evento.

5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA

– ATLETI TESSERATI IN ITALIA

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, la prova agonistica è riservata agli atleti italiani/stranieri che abbiano compiuto 16 anni in poi (millesimo di età) nel 2019, con i seguenti requisiti:

Atleti tesserati per il 2019 con Società affiliate alla FIDAL (specificare al momento della registrazione il nome e il codice della società);



Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), riconosciuti dal CONI, in possesso di Runcard EPS (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di età), abbinato a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica leggera conforme alle normative italiane, il quale dovrà essere caricato all’atto di iscrizione.

La partecipazione è comunque subordinata:

a) o alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.





La partecipazione è comunque subordinata: a) o alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. Atleti in possesso di Runcard FIDAL (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di età), abbinato a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica leggera conforme alle normative italiane, il quale dovrà essere caricato all’atto di iscrizione.

La partecipazione è comunque subordinata:

a) o alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.





La partecipazione è comunque subordinata: a) o alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. Non sei tesserato per una società podistica e non hai la Runcard ma vuoi comunque partecipare alla gara agonistica? Allora tesserati con Noi!!



Richiedi il tesseramento all’Atleticom ASD mandando una email all’indirizzo info@asdatleticom.it o in alternativa richiedi la Runcard (card emessa tramite l’organizzazione, limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi, che prevede la copertura assicurativa infortuni obbligatoria in Italia ed altri vantaggi) al costo aggiuntivo promozionale di € 15,00, in abbinamento a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera.

Per tutti coloro che si tessereranno all’Atleticom ASD, ma anche per tutti gli iscritti all’Atleticom We Run Rome 2019, a fronte dell’accordo stipulato con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, potranno usufruire di tariffe agevolate per il rilascio del certificato medico agonistico specifico per la pratica dell’atletica leggera.

Tutte le info e il listino prezzi sono disponibili a questo link https://asdatleticom.it/tesseramento-it/convenzioni

Ai sensi delle normative FIDAL, non è ammessa la partecipazione alla gara competitiva con il solo certificato medico agonistico.

– ATLETI TESSERATI ALL’ESTERO

Possono partecipare gli atleti italiani tesserati all’estero, che abbiano compiuto 16 anni in poi (millesimi di età) nel 2019, con i seguenti requisiti:

Essere in possesso della Runcard FIDAL (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di età), abbinato a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica leggera conforme alle normative italiane, il quale dovrà essere caricato all’atto di iscrizione

La partecipazione è comunque subordinata:

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. Modello Certificato Medico (fra) e Modello Certificato Medico (eng) da scaricare qui: http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.





La partecipazione è comunque subordinata: a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. Modello Certificato Medico (fra) e Modello Certificato Medico (eng) da scaricare qui: http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664 b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. Atleti tesserati con club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla IAAF, in tal caso dovranno caricare all’atto di iscrizione un documento di autocertificazione che attesti il tesseramento (l’apposito modulo è richiedibile all’indirizzo email werunrome@atleticom.it ).

6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA NON COMPETITIVA

La manifestazione a carattere ludico motorio prevede due prove non agonistiche, rispettivamente sulle distanze di 10 km e 5 km.

Per la prova non agonistica da 10 km, potranno iscriversi tutti coloro che avranno compiuto 14 anni entro il 31 dicembre 2019.

Per la prova non agonistica da 5 Km non ci sono limiti di età.

L’iscrizione alla manifestazione implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore e i suoi partner da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Gli atleti iscritti alla gara non competitiva non avranno diritto ad accedere alle premiazioni e non risulteranno nella classifica ufficiale di gara.

Sarà prevista una classifica dedicata per i partecipanti alla 10 km non competitiva ripartita in un elenco in ordine alfabetico.

La gara da 5 km non competitiva non sarà cronometrata.

7 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

L’iscrizione si effettua online sul sito www.werunrome.com (la medesima non è rimborsabile) e si può procedere al pagamento con una modalità a scelta tra:

pagamento elettronico attraverso: carta di credito, carte prepagate e paypal;

in contati presso la sede di Atleticom in via dei Monti della Farnesina 77, 00135 – Roma

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. bonifico bancario, intestato a Atleticom ASD – IBAN IT10U0878739220000000040795 – Banca di Credito Cooperativo di Riano scrl – causale: iscrizione (nome atleta) Atleticom We Run Rome 2019.

Scegliendo come modalità di pagamento il bonifico bancario si dovrà regolarizzare la propria iscrizione entro 2 giorni, dopo tale arco temporale la registrazione se non convalidata verrà cancellata dal sistema e si dovrà procdere con una nuova iscrizione.

Si possono effettuare anche bonifici cumulativi per più atleti, in tal caso bisognerà riportare nella causale i nominativi di tutti coloro a cui il pagamento è affiliato.

E’ consigliabile, al fine di velocizzare lo sblocco dell’iscrizione/i, di inviare la distinta del bonifico effettuato alla email werunrome@atleticom.it

8 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE SOCIETA’

Per le società con meno di 10 partecipanti sarà obbligatorio effettuare l’iscrizione direttamente online sul sito www.werunrome.com

Per le società con più di 10 partecipanti potranno inviare la propria lista iscritti in formato excel alla email werunrome@atleticom.it

9 – PAGAMENTO SOCIETA’

Il responsabile delle iscrizioni della società con più di 10 partecipanti dovrà inviare una email a werunrome@atleticom.it allegando un pagamento unico per tutti gli atleti della medesima. Insieme alla contabile dovrà inviare la lista degli atleti per i quali ha effettuato il pagamento, al fine di non creare onerosi problemi di attribuzione dei pagamenti.

10 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Tutti gli atleti della prova competitiva e non competitiva (da Km 5 e 10) riceveranno un kit comprendente: la maglietta ufficiale dell’evento (disponibilità delle taglie fino ad esaurimento), il pettorale di gara, gadget e opportunità offerti dagli sponsor e soprattutto la medaglia per tutti i finisher.

Per i partecipanti alla 10 km sul pettorale sarà applicato il chip per il rilevamento cronometrico.

11 – RITIRO PETTORALE E PACCO GARA PER GLI ATLETI SINGOLI

Potranno essere ritirati per gli iscritti singoli residenti a Roma e non da venerdì 27 a lunedì 30 Dicembre presso Videocittà (ex Caserma Guido Reni) in via Guido Reni 7, con i seguenti orari:

– Venerdì 27 Dicembre con orario dalle 15:00 alle 20:30

– Sabato 28 Dicembre con orario dalle 11:00 alle 20:30

– Domenica 29 Dicembre con orario dalle 11:00 alle 20:30

– Lunedì 30 Dicembre con orario 11:00 alle 20:30

Solo ed esclusivamente per i non residenti a Roma e gli stranieri, avranno l’ulteriore possibilità del ritiro la mattina del 31 Dicembre dalle ore 10 alle 13 presso lo Stadio delle Terme di Caracalla.

12 – RITIRO PETTORALE E PACCO GARA PER LE SOCIETA’

Per le società podistiche romane sarà possibile ritirare pettorali e pacchi gara da domenica 29 a lunedì 30 dicembre presso Videocittà (ex Caserma Guido Reni) in via Guido Reni 7 con orario 11:00 – 19:00.

Ogni società che ha inviato la propria lista iscritti, dovrà segnalare un proprio referente che ritirerà i pettorali e pacchi gara per tutto il team.



E’ consigliabile, al fine di agevolare il ritiro, di fissare un appuntamento inviando una email a werunrome@atleticom.it

Il pettorale e il pacco gara non potranno essere ritirati individualmente da parte di atleti che fanno parte di società che hanno effettuato la propria iscrizione in maniera cumulativa.

Sarà possibile il giorno dell’evento dalle ore 10 alle 13 il ritiro del proprio pettorale e pacco gara solamente per le società residenti fuori dalla provincia di Roma.

13 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE

I numeri di pettorale saranno assegnati a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore che terrà in considerazione i tempi dichiarati all’atto dell’iscrizione e dei risultati cronometrici stabiliti nelle due precedenti edizioni.

Per la prova agonistica, la numerazione dei pettorali sarà sudduvisa in tre griglie fino ad esaurimento delle stesse.

E’ possibile inviando una email a werunrome@atleticom.it indicare il proprio “personal best” sulla distanza dei 10 Km.



Agli atleti con tempi ufficiali accreditati sui 10 km e che hanno realizzato in occasione delle scorse due edizioni della Atleticom We Run Rome (2017-2018) un tempo inferiore ai 38’ (uomini) e 43’ (donne), e che lo richiederanno all’atto dell’iscrizione entro lunedì 2 dicembre, sarà riservato un pettorale corrispondente alla prima area di partenza (non èlite), esclusivamente per i primi 200 uomini e 100 donne che, avendone diritto, ne faranno richiesta entro i termini sopra indicati.

14 – COMPOSIZIONE GRIGLIE DI PARTENZA

Alla partenza gli atleti della gara agonistica saranno suddivisi in tre griglie (< 40’ / tra 40′ e 50’ / > 50’). I pettorali avranno colori diversi, corrispondenti alla griglia di assegnazione. Non è possibile entrare in una griglia diversa da quella attribuita (almeno che non sia di grado inferiore), in caso contrario l’atleta sarà passibile di squalifica.

15 – PARTENZA GARE

La partenza della prova di Km 10 competitiva e non competitiva sarà concomitante, data in Via delle Terme di Caracalla alle ore 14:00.

Gli atleti della prova agonistica saranno disposti in base alle griglie precedentemente indicate, al fine di agevolare la loro partenza.

La prova di Km 5 prenderà il via pchi miniti dopo.

Il tempo massimo per completare la gara è di 1 ora e 30 minuti, dopo tale orario non è garatito l’ulteriore blocco del traffico.

16 – ATLETI ELITE

Gli atleti in gara considerati d’élite dall’Organizzazione saranno facilmente individuati dal colore del pettorale. Inoltre saranno riservati i primi 100 pettorali alla fascia élite.

17 – PREMI INDIVIDUALI

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo della prova competitiva.

Saranno inoltre premiati per la prova agonistica i primi 3 classificati di ogni categoria prevista dalla FIDAL.

Dalle premiazioni di categoria sono esclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta e tutti gli atleti che hanno ricevuto compensi o rimborsi spese.

18 – TROFEO CITTA’ di ROMA

Tra i premi più ambiti della Atleticom We Run Rome, consegnato direttamente dalle autorità della città, è senz’altro il Trofeo Città di Roma. Saranno premiati il primo uomo e la prima donna classificati e residenti nel Comune della Città Metropolitana di Roma.

*Il trofeo è cumulabile con altri premi.

19 – TROFEO REGIONE LAZIO

Novità dell’IX edizione della Atleticom We Run Rome è il Trofeo Regione Lazio. Saranno premiati il primo uomo e la prima donna classificati e residenti nella Regione Lazio.

*Il trofeo è cumulabile con altri premi.

20 – PREMIAZIONI

Tutte le informazioni sulle premiazioni saranno comunicate prossimamente.

Non è prevista la spedizione del relativo premio, coloro che non lo ritireranno il giorno dell’evento potranno farlo presso la sede di Atleticom.

21 – PREMI DI SOCIETÀ

Saranno premiate le prime 10 società classificate (che avranno inviato la propria lista iscritti) sulla base del numero di arrivati (della prova competitiva) giunti al traguardo, con un minimo di 30 partecipanti. La somma degli atleti giunti al traguardo determinerà la classifica finale.

I premi di società sono così ripartiti:

Classificata € 500,00 Classificata € 450,00 Classificata € 400,00 Classificata € 350,00 Classificata € 300,00 Classificata € 250,00 Classificata € 200,00 Classificata € 150,00 Classificata € 100,00 Classificata € 50,00

I relativi premi in denaro saranno consegnati entro 90 giorni dalla data dell’evento.

22 – MONTEPREMI ATLETI ASSOLUTI

Il montepremi totale in denaro ammonta a € 5.000,00. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo della prova competitiva e le prime dieci società.

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE:

1° classificato € 345,00

2° classificato € 280,00

3° classificato € 220,00

CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE:

1° classificato € 345,00

2° classificato € 280,00

3° classificato € 220,00

CLASSIFICA ITALIANI MASCHILE:

1° classificato € 110,00

2° classificato € 90,00

3° classificato € 80,00

CLASSIFICA ITALIANI FEMMINILE:

1° classificato € 110,00

2° classificato € 90,00

3° classificato € 80,00

E’ previsto un extra bonus solamente ed esclusivamente nel caso in cui un atleta riuscisse a battere il record della gara. Il bonus è da considerarsi valido sia nel caso di nuovo record della Atleticom We Run Rome gara competitiva maschile sia femminile. L’extra bonus è pari a € 1.000,00.

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. L’Organizzazione si riserva la possibilità di allacciare trattative private per l’appearance degli atleti top da invitare alla gara. I premi saranno pagati entro 90 giorni dalla data della manifestazione. Per l’assegnazione del montepremi si prenderà in considerazione l’official time (colpo di pistola alla partenza). Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard”, “Runcard EPS”.

23 – PERCORSO GARA COMPETITIVA E NON KM 10

Viale delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena, Via dei Cerchi, Via Luigi Petroselli, Via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via del Corso, Via del Tritone, Via dei due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Via Gabriele D’Annunzio, Via Adamo Mickievicz, Viale dell’Obelisco, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale S. Paolo del Brasile, Via Vittorio Veneto, Piazza Barberini, Via del Tritone, Traforo Umberto I°, Via Milano, Via Nazionale, Via dei Serpenti, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale delle Terme di Caracalla (percorso in attesa di approvazione da Roma Capitale).

24 – PERCORSO GARA NON COMPETITIVA KM 5

Viale delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena, Via dei Cerchi, Via Luigi Petroselli, Via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale delle Terme di Caracalla (percorso in attesa di approvazione da Roma Capitale).

25 – RISTORI

Per la prova di Km 10 competitiva e non competitiva sono previsti due ristori, uno intermedio al 5° km ed uno finale all’arrivo.

Per la prova di Km 5 è previsto un ristoro all’arrivo.

26 – DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI

Presso il villaggio dell’Atleticom We Run Rome saranno predisposti appositi stand in cui poter lasciare i propri effetti personali, ci raccomandiamo di non depositare nei medesimi oggetti di valore.

Saranno presenti due spogliatoi, uno per gli uomini e uno per le donne.

27 – SERVIZIO SANITARIO

I presidi sanitari saranno disposti lungo tutto il percorso della gara e all’arrivo.

28 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell’iscrizione alla Atleticom We Run Rome, saranno trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e della Normativa Nazionale sulla Privacy.

I medesimi dati indicati all’atto di iscrizione, vengono utilizzati per preparare la lista dei partecipanti, le classifiche, per archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della Atleticom We Run Rome o dei suoi partners.

In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso Atleticom ASD, Piazza Giacomo Matteotti 8, 00010 Montelibretti (RM).

29 – DIRITTO D’IMMAGINE

All’atto dell’iscrizione della Atleticom We Run Rome, l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, i terzi operanti per suo conto e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Nel rispetto dei regolamenti ogni iscritto potrà utilizzare il completino della Società di appartenenza, o se vorrà, la maglia ufficiale dell’evento che troverà nel pacco gara.

30 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche sarà fornito da una società esterna e le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

Il chip sarà monouso e quindi non è prevista la restituzione a fine gara.

31 – RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

32 – IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Atleticom ASD e/o dall’Atleticom srl né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.

L’iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.

33 – ESONERO DI RESPONSABILITA’

Con l’iscrizione all’Atleticom We Run Rome 2019 il partecipante accetta il presente regolamento in ogni sua parte e dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento. In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento.

34 – AVVERTENZE FINALI

ll Comitato Organizzatore si riserva, previa autorizzazione del CR Lazio e della FIDAL Nazionale, di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite il sito dell’evento www.werunrome.com o attraverso la pagina Facebook ufficiale.

35 – INFORMAZIONI

Possono essere richieste alla email werunrome@atleticom.it o in privato sulla pagina Facebook dell’evento.

Sul sito www.werunrome.com è presente comunque una sezione F.A.Q. contenente le risposte alle domande più comuni.