Voucher per lo Sport Regione Lazio 2025: sport gratuito per oltre 19mila giovani

Assessore Palazzo: «Con questo intervento concreto la Regione Lazio dà un segnale forte e scende in campo a favore della promozione sportiva. Investire nello sport significa investire nei nostri giovani, nella loro salute, nella loro crescita e nel loro futuro»

Sono 19.400 i giovani dai 6 ai 18 anni del Lazio che riceveranno il voucher da 500 euro per la pratica sportiva, previsto dall’iniziativa “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”. Questo l’esito della graduatoria 2025, raggiungibile a questo link.

Un intervento senza precedenti per la promozione dell’attività sportiva, fortemente voluto dall’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, volto ad abbattere i costi che rappresentano una delle principali barriere d’accesso allo sport.

La pubblicazione sul sito di Sport e Salute dell’elenco dei destinatari avvia la seconda fase del progetto “Voucher per lo Sport”, promosso dalla Regione Lazio, Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, in qualità di Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, realizzato in collaborazione con Sport e Salute e cofinanziato dall’Unione Europea – Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.

«La grande risposta che c’è stata in seguito alla pubblicazione del bando e l’entusiasmo con cui è stato accolto dimostrano che siamo stati capaci di intercettare un bisogno molto sentito. Lo sport deve essere un diritto accessibile a tutti, non un lusso per pochi. Con questo intervento concreto la Regione Lazio dà un segnale forte e scende in campo a favore della promozione sportiva. Investire nello sport significa investire nei nostri giovani, nella loro salute, nella loro crescita e nel loro futuro. Continueremo a lavorare in questa direzione moltiplicando le occasioni per avvicinare chiunque lo desideri alla pratica sportiva» ha dichiarato l’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Grazie a questa opportunità, gli oltre 19mila ragazzi del Lazio avranno tempo sino al 30 settembre 2025 per scegliere quale corso seguire tra gli oltre 4000 messi a disposizione dalle 1749 associazioni, società sportive e enti del terzo settore di ambito sportivo di tutto il Lazio che hanno aderito al progetto.

Il dato geografico, infatti, vede i 19.400 destinatari risiedere in ben 308 Comuni di tutte e cinque le province laziali. A ricevere il voucher saranno giovani dai 6 ai 18 anni, con priorità agli appartenenti a nuclei familiari in situazione di svantaggio economico e sociale, i quali adesso potranno, entro il 31 maggio 2026, praticare sport per almeno 8 ore mensili.

Alla base dell’Intervento “Voucher per lo Sport – Regione Lazio” vi è la consapevolezza che lo sport ricopra un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico visto che favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione attraverso l’interazione e il confronto.