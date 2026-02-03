Volley, ripartono i campionati di Serie C: Cerveteri è pronta

Inizia il girone di ritorno dei Campionati di Serie C: la RIM Cerveteri è pronta a tornare in campo tra le mura amiche.

Sarà un pomeriggio di bella pallavolo quello che gli appassionati potranno vivere sabato 7 febbraio al PalaRim. Nel fine settimana, infatti, ripartiranno i Campionati di Serie C e le prime squadre di Cerveteri sono pronte a scendere in campo per la prima di ritorno con l’intenzione di confermare i risultati del girone d’andata e, perché no, per togliersi qualche soddisfazione in più.

La Serie C Femminile

La novità arriva sicuramente dalla formazione guidata da coach Ribeiro che ha un nuovo innesto al palleggio: Giulia Salvetti, giovanissimo talento classe 2010, arrivata in Italia dal Brasile grazie ai progetti di scambio NumberOne. La regista carioca sarà a disposizione dell’allenatore almeno fino alla fine dell’anno, allungando così il roster e svincolando giocatrici importanti, libere di tornare ai propri ruoli originari.“Ci siamo preparati bene durante la pausa – ha dichiarato il coach – e gli allenamenti congiunti con la Giò Volley (capolista del girone C) ci hanno aiutato ad alzare il ritmo. Siamo pronti per il girone di ritorno con l’obiettivo di fare meglio dell’andata. È arrivata una ragazza nuova, si sta allenando dalla settimana scorsa e speriamo di riuscire a tesserarla presto per farla giocare. È una ragazza di prospettiva, è giovane come la maggior parte della squadra e sicuramente avrà i suoi alti e bassi, ma è importante avere a disposizione un talento in più”.“Si riparte contro Sempione alle 16:30 in casa; all’andata avevamo perso, ma penso che possiamo fare meglio se non come risultato almeno come prestazione. Siamo messi abbastanza bene in ottica salvezza, ma il campionato è lungo e non possiamo abbassare la guardia. Le partite contro CV Volley e Luiss hanno fatto bene alle ragazze perché sono riuscite a sbloccarsi e a giocare bene, prendendosi i loro rischi”.

Le ragazze, attualmente, sono decime e a +7 dalla zona retrocessione. Sempione, invece, è al settimo posto a quota 20 punti.

La Serie C Maschile

Reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, Brunelli e compagni, sesti in classifica e con San Paolo nel mirino, dovranno ritrovare subito il ritmo dell’ultima parte del girone d’andata. Per loro, l’avversario del weekend è assolutamente temibile. Infatti, a Cerveteri, arrivano i ragazzi di Casal Bertone, seconda forza della pool B.

“Le aspettative sono state rispettate – ha detto coach Cataldi, facendo un primo bilancio – soprattutto perché abbiamo sempre avuto qualche defezione. Ora, stiamo viaggiando decisamente meglio. Le vittorie ci hanno fatto risalire, anche se non avrei disdegnato qualche punticino in più. Davanti ci sono squadre molto forti, su tutte, a mio parere, Appio, Casal Bertone e Aprilia. Roma 12 ha giocatori di categoria e hanno dimostrato una forte solidità. Ripartiamo proprio contro Casal Bertone e dopo 2 settimane di stop non è semplice.

Riproveremo a vincere quelle partite già vinte all’andata, però vediamo cosa succederà perché i ragazzi migliorano costantemente. Spero di poter fare qualcosa in più contro le grandi e, magari, andare ancora più avanti. Non ho niente da dire ai ragazzi, si stanno comportando benissimo, sicuramente sono felice di essere nelle condizioni di avere più scelta. Forse, il nostro switch è arrivato contro la Giro Volley, quando sotto 2-1 abbiamo annullato 2 match point e, alla fine, abbiamo vinto la partita. La ciliegina, poi, è arrivata contro Cinecittà, quel risultato ci ha dato una bella consapevolezza. Sicuramente, aver recuperato il capitano è stato fondamentale, la sua presenza in campo dà tanto”.