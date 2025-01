Le selezioni del volley del Centro Italia in campo a Viterbo nel ricordo di Angelo Monaci, indimenticato dirigente della città

Il grande volley giovanile sbarca a Viterbo: domenica 5 gennaio arriva una giornata di pallavolo dedicata al ricordo di Angelo Monaci, indimenticato dirigente della città La Volley Life Viterbo ha deciso di omaggiare Angelo Monaci con un torneo di grande volley giovanile. Il primo Memorial, dedicato all’indimenticato dirigente, si svolgerà proprio a Viterbo domenica 5 gennaio. Nel capoluogo della Tuscia arriveranno le selezioni giovanili di diverse regioni che offriranno al pubblico partite di altissimo livello. Le 6 squadre partecipanti accenderanno le luci di ben 2 campi: il Palavolley di via Gran Sasso e la palestra dell’Istituto Paolo Savi.

A scendere in campo saranno le selezioni regionali (conosciute come CQR) del Lazio, dell’Abruzzo, della Campania e della Toscana. Parteciperà alla manifestazione anche la selezione territoriale (o CQT) di Roma e completeranno la rosa i padroni di casa del Volley Life.

La formula del torneo

Le partite si svolgeranno tutte nell’arco della stessa giornata. La fase di qualificazione prevede 2 gironi all’italiana grazie ai quali verrà stilata una classifica, fondamentale per la composizione delle sfide pomeridiane. Infatti, al Paolo Savi, a partire dalle 15:30, andrà in scena la gara per il quinto/sesto posto, al Palavolley, invece, si giocherà a partire dalle 15:15. Si partirà con la finale terzo-quarto posto per poi concludere con la “finalissima”, prevista per le 16:30 nella stessa struttura cosicché tutti possano partecipare.

Il ricordo di Angelo Monaci

A seguire, verrà tributato il giusto spazio al ricordo di Angelo Monaci, una vera e propria istituzione della pallavolo della città e del territorio. A fare da cornice le premiazioni che concluderanno la manifestazione. Si tratta di un momento unico per vedere in azione il meglio della pallavolo giovanile del Centro Italia e per apprezzare l’ importante lavoro che i Centri di qualificazione svolgono sul nostro territorio.