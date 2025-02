3 a 0 contro Fenice e nuova guida tecnica per i ragazzi cerveterani che, ora, si rilanciano in campionato. Affaticata la C Femminile

È ripreso il cammino della Serie C Maschile che ha superato 3 a 1 Fenice, agganciando proprio i romani in classifica. Oltre alla buona prestazione messa in campo dai ragazzi etruschi, a fare notizia è l’avvicendamento in panchina che ha portato all’esordio nel settore maschile di coach Rodrigo Miliante Ribeiro. L’allenatore brasiliano, già alla guida della prima squadra femminile, riceverà il supporto del Direttore Sportivo Pallavolo, Daniele Moretti per cercare di traghettare i verdeblù il più lontano possibile.

Dopo uno splendido avvio, qualcosa tra coach Capriotti e il gruppo si era rotto. Per questo, l’allenatore ha deciso di rassegnare le dimissioni, lasciandosi serenamente con la società che le ha accolte. I rapporti sono buoni perché dirigenza e allenatore hanno deciso di mettere al primo posto il bene della squadra.

Tornando alla partita, Brunelli e compagni hanno mostrato un gioco solido e non hanno mollato nonostante la sconfitta nel terzo set, complice un brusco calo di concentrazione.

In un girone che inizia a spaccarsi, ogni scontro diventa fondamentale e, se si vuole risalire, non sono ammessi passi falsi. Quella della prossima settimana sarà una partita essenziale per cercare di avere ancora voce in capitolo sullo sviluppo del campionato nelle zone che contano.

Volley Cerveteri, la Serie C Maschile riparte con una vittoria e un nuovo allenatore

La Serie C Femminile

La partita era delle più difficili la RIM, sprovvista anche di capitan Giacometti, fermata da un infortunio. La Lazio Volley & Sport è una compagine esperta e, attualmente, seconda forza del girone. Tuttavia, l’inizio della partita è stato decisamente sottotono per le ragazze di Cerveteri che, invece, hanno saputo reagire nel terzo costringendo le biancocelesti ai vantaggi. Anche la prossima settimana, ad attendere la Serie C ci sarà una partita proibitiva contro la Luiss. L’obiettivo sarà giocare al massimo.

Gli appuntamenti

La prossima giornata vedrà entrambe le squadre impegnate sul campo di casa. Al PalaRim di Via Graziosi, apriranno le danze le ragazze alle ore 17:00, a seguire la maschile.