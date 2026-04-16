Giornata decisiva per la C Femminile: a Cerveteri arriva Green Volley, la Maschile aspetta Cinecittà

Sarà un sabato infuocato quello che gli appassionati di volley vivranno al PalaRim di Cerveteri. Alle 16:30, la Serie C Femminile può ipotecare la salvezza, ma, a 4 giornate dalla fine, serve vincere contro Green Volley. Le etrusche e le romane sono appollaiate a quota 18 punti in classifica; entrambe le squadre cercano, quindi, di staccare con decisione la zona rossa. Reduci da un periodo altalenante e da qualche punto lasciato per strada, le ragazze di coach Miliante avranno il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico.

A suonare la carica Ilenia e Maura Rinaldi, patron della RIM: “La partita è fondamentale per poter vivere più serenamente gli ultimi appuntamenti. Il nostro obiettivo era, sin da inizio stagione, quello di conservare la massima categoria regionale. Le ragazze stanno facendo il massimo e servirà il supporto di tutti, anche del nostro pubblico”.

Volley, all in per la Serie C Femminile di Cerveteri

La Serie C Maschile

Voglia di riscatto per Brunelli e compagni che, dopo una prestazione tiepida contro i Rabbit Duemila12, hanno perso il quinto posto appena conquistato. Tuttavia, la compagine guidata da coach Cataldi vuole chiudere al meglio la propria stagione. Sulla strada dei verdeblù ci sarà la Pallavolo Cinecittà, formazione in lotta per la salvezza. La partita andrà in scena al termine della gara femminile.