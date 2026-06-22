Successo per il giro cittadino e la braciata al Laghetto di Torre Flavia: oltre quaranta partecipanti per una giornata all’insegna dell’amicizia, delle auto d’epoca e dei valori autentici

Volanti Storici Ladispoli, la storia torna in strada e riaccende la socialità –

di Marco Di Marzio

LADISPOLI – In un’epoca caratterizzata da ritmi frenetici, tecnologia sempre più invasiva e rapporti spesso confinati dietro uno schermo, c’è chi sceglie di riscoprire il valore dello stare insieme e della condivisione autentica. È questo il messaggio emerso dall’ennesima iniziativa di successo organizzata dai Volanti Storici Ladispoli, l’associazione presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, che nella giornata di domenica 21 giugno ha riunito appassionati e famiglie per un appuntamento all’insegna della passione per le auto d’epoca e della socialità.

La manifestazione ha preso il via alle ore 10 in Piazza Falcone, punto di ritrovo delle numerose vetture storiche e dei loro proprietari. Dopo il tradizionale incontro tra gli associati e gli appassionati, intorno alle 11 il gruppo è partito per un suggestivo giro cittadino che ha attraversato alcune delle principali arterie di Ladispoli. Il corteo di auto d’epoca ha percorso il Lungomare Regina Elena, per poi dirigersi verso il centro cittadino attraversando strade come Via Ancona, Via Italia, Via Flavia, Via Roma e Via Fontana Morella, regalando ai cittadini uno spettacolo capace di richiamare curiosità, applausi e sorrisi.

Le vetture, accompagnate dal caratteristico suono dei clacson, hanno attirato l’attenzione di residenti e turisti, confermando ancora una volta il forte legame che unisce la città alla storia dell’automobilismo e alle tradizioni del territorio.

La giornata è poi proseguita presso il Bar Laghetto di Torre Flavia, dove i partecipanti hanno preso parte alla tradizionale braciata organizzata dall’associazione. Un momento di convivialità che ha rappresentato il cuore dell’iniziativa, trasformando una semplice domenica in un’occasione di incontro, amicizia e condivisione.

«Siamo stati in giro per la nostra città con delle macchine abbastanza vistose – ha dichiarato il vicepresidente Fabio Ricca – e tante persone si sono fermate a osservarle, salutandoci e applaudendoci. Poi la giornata è proseguita con questo pranzo in modo molto goliardico. Abbiamo condiviso una grande braciata in compagnia e siamo riusciti a gestire oltre quaranta persone. Tutti sono rimasti fino al tardo pomeriggio. Alle 17.30 eravamo ancora qui insieme, segno che la formula piace e che le persone stanno bene insieme. È stata una giornata ultra positiva».

Ma il significato dell’evento va ben oltre la semplice esposizione di auto storiche. I Volanti Storici Ladispoli stanno infatti dimostrando come una passione possa trasformarsi in un autentico collante sociale. Per qualche ora, cellulari e social network hanno lasciato spazio alle conversazioni dal vivo, ai racconti, ai ricordi e a quel senso di appartenenza che nella società contemporanea, sempre più individualista, rischia spesso di andare perduto.

In un periodo storico segnato da incertezze e cambiamenti continui, il ritorno a forme di aggregazione semplici e genuine assume un valore ancora più significativo. La braciata al Laghetto di Torre Flavia ha richiamato alla memoria quelle tradizioni che per anni hanno caratterizzato la vita delle comunità locali: i picnic, le giornate trascorse all’aria aperta, il piacere di condividere il tempo senza la frenesia imposta dalla tecnologia.

La crescita costante dell’associazione e la partecipazione sempre più numerosa agli eventi testimoniano come il desiderio di ritrovare rapporti autentici sia ancora forte. Attraverso la valorizzazione della storia e delle tradizioni, il gruppo sta costruendo una comunità sempre più numerosa e coesa, capace di coinvolgere persone di ogni età attorno a valori semplici ma fondamentali: amicizia, rispetto, condivisione e partecipazione.

L’attività dei Volanti Storici Ladispoli proseguirà già nelle prossime settimane. Il 5 luglio il gruppo sarà ospite del Festival della Maremma a Borgo San Martino, dove esporrà le proprie vetture storiche all’interno della manifestazione. Grande attesa anche per l’evento del 25 luglio in Via Italia, giunto alla quinta edizione e considerato il principale appuntamento annuale dell’associazione, con la partecipazione prevista di circa cento auto d’epoca.

Perché custodire la storia non significa guardare indietro con nostalgia. Significa, piuttosto, ritrovare ciò che conta davvero e riportare al centro quei rapporti umani che rappresentano ancora oggi il motore più autentico di una comunità.