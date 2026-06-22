Cerveteri, Scuolambiente festeggia i 35 anni di attività

L’Associazione Scuolambiente ha festeggiato, presso il Centro Polisportivo la Rosa Bianca, i suoi 35 anni, una tappa davvero importante per una Associazione di Volontariato. La Presidente Maria Beatrice Cantieri ha aperta la giornata con l’Assemblea ripercorrendo molto brevemente le principali attività dell’associazione in questi anni. Gli esperti si sono poi alternati raccontando gli ecolaboratori e i molti convegni a favore degli studenti che si sono svolti in questo ultimo anno e la cerimonia del passaggio delle piccole mascotte al Forum giovani Diego Valerio Agnese Beatrice e Flavio. A questa assemblea, riservata ai soci, ha poi fatto seguito la Festa vera e propria aperto ai moltissimi amici dell’ Associazione. Così un gradevolissimo pranzo sotto gli alberi del parco della Rosa Bianca, a cui ha fatto seguito l’esibizione musicale di Rosalba Di Gangi, in arte Iris, e del duo Sabrina Provenzano e Massimo Momo. Dopo un saluto del sindaco Gubetti e dell’assessore all’ambiente Gnazi, come in ogni compleanno che si rispetti, si è passati al taglio della torta. “E’ stata davvero una festa dell’amicizia e della solidarietà nella tradizione della grande famiglia di Scuolambiente” ha dichiarato la Presidente Maria Beatrice Cantieri “mi ha fatto davvero piacere la presenza di tutti i volontari che sempre si impegnano con passione a tutte le attività dell’Associazione ai quali voglio rivolgere un ringraziamento speciale e di tutti i rappresentanti delle altre associazioni. Questo è il frutto di una rete di relazioni e di rapporti di collaborazione che in questi anni Scuolambiente ha saputo tessere” Alla Festa erano infatti presenti moltissime associazioni del territorio dall’Auser al Centro di Solidarietà Cerveteri per arrivare al GAR e alla Croce Rossa Italiana e poi l’AVO, il Nucleo Archeologico Antica Caere, la Nautica Campodimare il Centro Unità Cinofila di Salvataggio in acqua di Cerveteri e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.