Al Centro Polisportivo La Rosa Bianca una giornata speciale tra assemblea dei soci, musica, testimonianze e il tradizionale taglio della torta

Scuolambiente celebra 35 anni di impegno: una grande festa tra volontariato, amicizia e solidarietà –

CERVETERI – Una giornata all’insegna della condivisione, dell’amicizia e dell’impegno civico ha celebrato il 35° anniversario dell’Associazione Scuolambiente, traguardo importante per una realtà di volontariato che da oltre tre decenni rappresenta un punto di riferimento per il territorio e per le giovani generazioni.

Le celebrazioni si sono svolte presso il Centro Polisportivo La Rosa Bianca e hanno preso il via con l’assemblea annuale riservata ai soci. Ad aprire i lavori è stata la presidente Maria Beatrice Cantieri, che ha ripercorso brevemente le principali tappe della storia associativa, ricordando le numerose iniziative realizzate nel corso degli anni a favore dell’ambiente, della scuola e della comunità.

Nel corso dell’assemblea si sono alternati gli interventi degli esperti e dei volontari che hanno illustrato gli ecolaboratori, i convegni e le attività educative svolte nell’ultimo anno a beneficio degli studenti. Momento particolarmente significativo è stato il passaggio delle piccole mascotte al Forum Giovani, rappresentato da Diego, Valerio, Agnese, Beatrice e Flavio, simbolo della continuità generazionale e dell’impegno delle nuove leve nel percorso associativo.

Terminata la parte istituzionale, la giornata è proseguita con la vera e propria festa aperta ai numerosi amici dell’associazione. I partecipanti hanno condiviso un piacevole pranzo all’ombra degli alberi del parco della Rosa Bianca, in un clima di serenità e convivialità.

Ad animare il pomeriggio sono state le esibizioni musicali di Rosalba Di Gangi, in arte Iris, e del duo composto da Sabrina Provenzano e Massimo Momo, che hanno accompagnato con la loro musica i festeggiamenti.

Non sono mancati i saluti delle istituzioni cittadine, con gli interventi del sindaco Elena Gubetti e dell’assessore all’Ambiente Elena Gnazi, che hanno sottolineato il valore dell’azione svolta da Scuolambiente nel territorio e il contributo offerto alla crescita culturale e sociale della comunità.

Come in ogni compleanno che si rispetti, il momento culminante è stato il taglio della torta, accolto dagli applausi dei presenti.

«È stata davvero una festa dell’amicizia e della solidarietà, nella tradizione della grande famiglia di Scuolambiente – ha dichiarato la presidente Maria Beatrice Cantieri –. Mi ha fatto davvero piacere la presenza di tutti i volontari che si impegnano con passione nelle attività dell’associazione, ai quali desidero rivolgere un ringraziamento speciale, così come a tutti i rappresentanti delle altre associazioni presenti. Questo è il frutto di una rete di relazioni e di rapporti di collaborazione che in questi anni Scuolambiente ha saputo tessere».

A testimonianza di questa rete di solidarietà e collaborazione, alla festa hanno partecipato numerose associazioni del territorio: dall’Auser al Centro di Solidarietà Cerveteri, dal GAR alla Croce Rossa Italiana, passando per l’AVO, il Nucleo Archeologico Antica Caere, la Nautica Campodimare, il Centro Unità Cinofila di Salvataggio in Acqua di Cerveteri e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Un anniversario che non rappresenta soltanto un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza per continuare a promuovere valori di cittadinanza attiva, tutela ambientale e partecipazione, nel segno di una storia lunga 35 anni e di una comunità sempre più unita.