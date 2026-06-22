Il tecnico UEFA B guiderà la prima squadra biancazzurra. Al suo fianco il collaboratore tecnico Roberto Di Napoli: nasce un tandem con solide competenze e una profonda cultura del lavoro

Anguillara Calcio riparte da Fabrizio Morelli: esperienza, metodo e ambizione per la nuova stagione –

ANGUILLARA SABAZIA – La ASD Anguillara Calcio apre un nuovo capitolo della propria storia sportiva annunciando l’arrivo di Fabrizio Morelli sulla panchina della prima squadra. Una scelta che testimonia la volontà della società di costruire un progetto tecnico ambizioso, fondato su competenza, programmazione e valorizzazione dei giovani.

Allenatore UEFA B riconosciuto dal Settore Tecnico FIGC e laureato in Scienze Motorie presso l’Università San Raffaele di Roma, Morelli porta con sé un bagaglio di esperienza maturato sia da calciatore che da tecnico. Da atleta ha calcato i campi della Serie D con le maglie di SSD Ladispoli, Lanciano, L’Aquila e Civitavecchia, conquistando inoltre il titolo di Campione d’Italia Juniores Nazionali nel 1994 con il Ladispoli, squadra della quale è stato anche capitano.

Il percorso in panchina conferma la sua crescita professionale. Nella stagione 2025-2026 ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico del Settore Giovanile della SSD Academy Ladispoli, mentre tra il 2023 e il 2025 ha guidato l’Atletico Monterano nel campionato di Promozione. In precedenza ha allenato il Grifone Gialloverde tra il 2021 e il 2023 e ha lasciato un segno importante al Canale Monterano, dove conquistò il campionato di Prima Categoria e stabilì uno straordinario record di 64 partite consecutive senza sconfitte.

La filosofia calcistica di Morelli si basa su un modello di gioco proattivo e organizzato, sulla crescita individuale dei calciatori e sulla creazione di una stretta connessione tra settore giovanile e prima squadra. Valori come disciplina, identità di gruppo e cultura del lavoro rappresentano i pilastri del suo metodo.

Ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci sarà Roberto Di Napoli, collaboratore tecnico di comprovata esperienza. Fondatore dell’Atletico Cerveteri/Kaysra ed ex direttore sportivo, Di Napoli ha già lavorato a stretto contatto con Morelli per due stagioni a Santa Marinella e per altre due all’Atletico Monterano, consolidando un rapporto professionale basato su fiducia, competenza e condivisione degli obiettivi.

L’arrivo del nuovo staff tecnico rappresenta un importante segnale per tutto l’ambiente biancazzurro. La società punta infatti a costruire un percorso di crescita duraturo, capace di valorizzare il talento del territorio e di affrontare con determinazione le sfide della prossima stagione.

Per Fabrizio Morelli si apre ora una nuova sfida. Per l’Anguillara Calcio, invece, inizia un progetto che guarda al futuro con entusiasmo, professionalità e la consapevolezza di poter contare su una guida tecnica preparata e motivata.

“Mister, questa è casa tua”: con questo messaggio la società ha accolto il nuovo allenatore, pronta a scrivere insieme una nuova pagina della propria storia sportiva.