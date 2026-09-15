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Volanti Storici Ladispoli, dopo la pausa estiva torna l’appuntamento con le auto d’epoca

15 Settembre 2026





Domenica 20 settembre alle ore 10 davanti al Comune riparte il tradizionale incontro della terza domenica del mese: motori, passione, amicizia e un buon caffè in compagnia

Volanti Storici Ladispoli, dopo la pausa estiva torna l’appuntamento con le auto d’epoca –

LADISPOLI – Dopo la pausa estiva, Volanti Storici Ladispoli torna in strada e rinnova uno degli appuntamenti ormai diventati una piacevole consuetudine per gli appassionati di motori e per la città.

Domenica 20 settembre, a partire dalle ore 10, come ogni terza domenica del mese, soci, amici e possessori di auto d’epoca si ritroveranno davanti al Comune di Ladispoli per condividere una mattinata all’insegna della passione per i veicoli storici, dell’amicizia e della convivialità.

Un incontro semplice e informale, nato proprio con l’obiettivo di riunire chi condivide l’amore per le quattro ruote che hanno fatto la storia: auto da osservare, raccontare e ricordare, accompagnate dall’immancabile caffè in compagnia.

L’associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca, porta avanti da tempo un’attività che unisce la valorizzazione del motorismo storico alla voglia di creare momenti di aggregazione sul territorio.

Dopo le iniziative e i raduni che hanno caratterizzato i mesi precedenti, l’appuntamento di settembre segna dunque la ripartenza degli incontri mensili dopo la pausa estiva, confermando la formula della terza domenica del mese.

L’appuntamento è per domenica 20 settembre alle ore 10 davanti al Comune di Ladispoli: auto d’epoca, passione per i motori e un buon caffè per ritrovarsi e ripartire insieme.