Domenica 20 settembre alle ore 10 davanti al Comune riparte il tradizionale incontro della terza domenica del mese: motori, passione, amicizia e un buon caffè in compagnia

Volanti Storici Ladispoli, dopo la pausa estiva torna l’appuntamento con le auto d’epoca –

LADISPOLI – Dopo la pausa estiva, Volanti Storici Ladispoli torna in strada e rinnova uno degli appuntamenti ormai diventati una piacevole consuetudine per gli appassionati di motori e per la città.

Domenica 20 settembre, a partire dalle ore 10, come ogni terza domenica del mese, soci, amici e possessori di auto d’epoca si ritroveranno davanti al Comune di Ladispoli per condividere una mattinata all’insegna della passione per i veicoli storici, dell’amicizia e della convivialità.

Un incontro semplice e informale, nato proprio con l’obiettivo di riunire chi condivide l’amore per le quattro ruote che hanno fatto la storia: auto da osservare, raccontare e ricordare, accompagnate dall’immancabile caffè in compagnia.

L’associazione Volanti Storici Ladispoli, guidata dal presidente Pasquale Carbone e dal vicepresidente Fabio Ricca, porta avanti da tempo un’attività che unisce la valorizzazione del motorismo storico alla voglia di creare momenti di aggregazione sul territorio.

Dopo le iniziative e i raduni che hanno caratterizzato i mesi precedenti, l’appuntamento di settembre segna dunque la ripartenza degli incontri mensili dopo la pausa estiva, confermando la formula della terza domenica del mese.

L’appuntamento è per domenica 20 settembre alle ore 10 davanti al Comune di Ladispoli: auto d’epoca, passione per i motori e un buon caffè per ritrovarsi e ripartire insieme.