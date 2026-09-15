Cerveteri: tifosi accendono la voce della festa, Pelizzi e compagni celebrati dalla città

Dopo la storica impresa di Ladispoli, i tifosi accolgono Pelizzi e compagni agli allenamenti tra torce e cori. Domenica la sfida contro la Pescia Romana per continuare a volare, con un Presidente Lupi sempre più cuore ultras

L’onda lunga dell’entusiasmo post-derby sembra non voler finire. A Cerveteri si respira un’aria magica, un clima di festa che ha contagiato l’intera piazza dopo la straordinaria impresa compiuta sul campo dei rivali del Ladispoli. Una vittoria che non ha portato solo tre punti, ma che ha riacceso una passione travolgente.

L’Abbraccio della Tribuna Cordelli

A dimostrarlo è stata la splendida cornice di pubblico che ha accompagnato la squadra durante la ripresa dei lavori. Nel corso dei consueti allenamenti settimanali, i sostenitori verdeazzurri hanno voluto tributare un doveroso ringraziamento ai propri beniamini. I tifosi si sono assiepati in massa sulla tribuna “Cordelli”, trasformando una normale seduta di allenamento in una bolgia: torce accese a illuminare gli spalti, bandiere sventolanti, cori assordanti e un grande striscione per ringraziare capitan Pelizzi e compagni. Un’iniezione di adrenalina pura per un gruppo che ha saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo.