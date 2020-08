Condividi Pin 2 Condivisioni

“Vogliamo più controlli”, i residenti di Zambra raccolgono le firme da portare al Prefetto

La ‘Banda di Zambra’, soprannominata così dagli abtanti , ieri sera intorno alle 23 è stata avvistata nei campi mentre tentavano di fuggire dopo essere stati sorpresi da una famiglia mentre cenava in balcone.

Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno perlustrato vie e strade al buio. Il gruppo di malviventi, secondo il racconto dei residenti, sarebbero composto da due uomini e una donna. Agirebbero senza nessuna paura e scrupoli.

I residenti, però, ormai sono stanchi. Da oltre un mese trascorrono le notti in preda alla paura di essere derubati e la sera, in auto, escono per controllare i movimenti di persone sospette. Stanchi della situazione da stasera raccoglieranno le firme per una petizione popolare da far recapitare al Prefetto di Roma. L’obiettivo è ottenere maggiori controlli del territorio.