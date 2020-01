Condividi Pin 1 Condivisioni

A garantire la sicurezza e l’ordine pubblico in via della Conciliazione anche la Puma Security della Capitale che ha collaborato con i vigili della città etrusca

“Viva la Befana”, anche Cerveteri protagonista –

C’era anche un pezzo di Cerveteri al corteo storico in piazza San Pietro il 6 gennaio 2020 “Viva la Befana”.

Mentre i figuranti giunti da vari comuni, tra cui anche quelli del Comune di Allumiere, sfilavano lungo le vie principali che portano a piazza San Pietro, c’era chi si prodigava per rendere il tutto sicuro per protagonisti e per spettatori.

E tra questi c’erano anche i i vigili della città etrusca che hanno collaborato con la Puma Security della Capitale del presidente Cavaliere Gino Puma. L’istituto di sorveglianza ha collaborato attivamente al servizio di ordine pubblico con la Polizia di Stato.

L’istituto di vigilanza, insieme alle forze dell’ordine, hanno garantito infatti la sicurezza alla sfilata folkloristica, guidata dai Re Magi, in via della Conciliazione a Roma, per assistere all’Angelus e portare i simboli dell’Epifania al Papa.

Una manifestazione realizzata da un comitato organizzatore di serventi volontari, coordinati dall’associazione Europae Fami.li.a

