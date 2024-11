Secondo successo di fila per l’under 19 Elite del Cerveteri che batte in casa il Santa Marinella per 2 a 0.

La formazione di Sale si aggiudica una partita molto importante per la classifica: con questo successo gli etruschi riescono a salire nelle posizioni centrali della graduatoria.

Doppietta di Funari che firma una vittoria significativa per il morale della squadra.