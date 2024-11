Sulla A12 Roma-Civitavecchia nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 novembre sarà chiusa l’uscita di Torrimpietra

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di installazione dei sensori di rilevamento del traffico, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’uscita di Torrimpietra, per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cerveteri Ladispoli.