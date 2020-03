Condividi Pin 58 Condivisioni

Virus creato in Cina nel tgr Leonardo del 2015. Gli esperti: “Non è il Covid19”

In rete sta rimbalzando a più non posso un video del TGR Leonardo del 2015 nel quale si parla di un virus creato in laboratorio, in Cina, da pipistrelli e topi per motivi di studi. Nel servizio, come viene spiegato in modo esaustivo sulla pagine del quotidiano fondato da Mentana, Open, non si parla del virur Sars-Cov-2 che, in queste settimane sta mettendo in serie difficoltà le strutture sanitarie di tutto il mondo. Nel video si parla, infatti, di un virus nato da pipistrelli e topi, mentre per il Covid19 tutti i ricercatori citano solo il pipistrello.

“Nessuno degli esperti – si legge su Open – che hanno studiato il genoma del Sars-cov-2 lo ha identificato con il virus del 2015 di cui parla TGR Leonardo. Il virus di cui si parla nel servizio – si legge sempre su Open – non ha nulla a che fare con il nuovo coronavirus e non è una prova che l’attuale Covid-19 sia nato in laboratorio”.

“Il servizio del 16 novembre 2015 andato in onda nella rubrica ‘Leonardo’ della TgR è tratto da una pubblicazione della rivista Nature”, spiega il direttore della testata regionale Rai, Alessandro Casarin dalle colonne del Messaggero. “Proprio tre giorni fa la stessa rivista ha chiarito che il virus di cui parla il servizio, creato in laboratorio, non ha alcuna relazione con il virus naturale Covid-19”.