Civitavecchia, Tedesco: “Il servizio passeggeri con la Spagna verrà finalmente interrotto”

“Il servizio passeggeri con la Spagna verrà finalmente interrotto‼️ È quanto mi ha comunicato ufficialmente il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli – a cui riconosco grande sensibilità e disponibilità – dopo i numerosi colloqui telefonici intercorsi. L’ultima corsa aperta a passeggeri, con partenza da Barcellona prevista per il 29 c.m. sarà invece quella di domani, giovedì 26 marzo, con arrivo previsto in Italia il giorno successivo. Il servizio passeggeri in direzione Spagna è già stato interrotto mentre continuerà regolarmente soltanto il trasporto delle merci. Trattandosi di italiani che rientrano nel nostro paese, il ministro De Micheli ha anche avviato i necessari approfondimenti con il Ministero degli Affari Esteri, che, per onestà di cronaca, in questi giorni non mi sembra abbia mostrato grande interesse alla situazione venutasi a creare nel nostro porto.

È stato anche richiesto alla Direzione Marittima del Lazio in accordo con l’Autorità di Sistema Portuale di organizzare il navettamento dei passeggeri non diversamente organizzati in modo da escludere forme di commistione con la realtà cittadina.

Voglio sottolineare il lavoro di squadra di queste ore, a partire dal comandante del Porto Vincenzo Leone, al consigliere regionale Emiliano Minnucci, al vice sindaco Massimiliano Grasso, ai consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza che hanno dato un grande contribuito per ottenere quello che è un successo a garanzia della salute degli operatori portuali e dei cittadini tutti”.