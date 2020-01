Condividi Pin 0 Condivisioni

Le squadre sono intervenute per far fronte a molteplici incendi di cassonetti in varie zone di Roma



Vigili del Fuoco, tutti gli interventi nella notte del 10 gennaio-

La notte del 10 gennaio la sala operativa del Comando provinciale di Roma ha impegnato diverse squadre VV.F : la 3A, la 6A la ,7A,la 9A la ,AB10 , l’ 11A e la 12A

Oltre agli stessi cassonetti sono stati coinvolti 6 scooters e 3 autovetture.



Le vie interessate agli incendi dei cassonetti sono:via F.Stillicone,largo D.Chiesa,via Spulga,via S.Lorizzo,piazza dei Giureconsulti,via L.Zambelli,via delle Medaglie d’oro, largo Loria incrocio via C.Colombo.