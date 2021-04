Vigili del Fuoco in azione per un vasto incendio in un capannone

Share Pin 2 Condivisioni

Vigili del Fuoco in azione per un vasto incendio in capannone –

In data odierna la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato tre Squadre VVF 10/A 12/A 6/A con il supporto di due Autobotti del carro schiuma del carro auto-protettori del Funzionario e del Capo Turno, per un vasto incendio all’interno di un capannone che conteneva merci di diversa natura a Roma in Via Licenza n° 30. Risultano alquanto difficoltose le operazioni di spegnimento da parte del personale VVF essendo ormai l’incendio generalizzato a causa dell’alta infiammabilità delle merci in deposito. Non risultano comunque al momento persone coinvolte. Sul posto anche le forze dell’ordine e il 118.

Aggiornamento

Durante le operazioni di spegnimento un terzo del tetto del capannone interessato dall’incendio è crollato. Alcune squadre VVF si sono messe a protezione dei capannoni limitrofi per evitare il propagarsi delle fiamme. Le merci coinvolte nell’incendio riguardano, abbigliamento, casalinghi, elettronica e alcuni prodotti farmaceutici.