Vigili del Fuoco in azione per la caduta di un grosso albero su di un’autovettura in transito –

Vigili del Fuoco in azione per la caduta di un grosso albero su di un’autovettura in transito

Oggi alle ore 8,00 circa, la S.O. ha inviato presso via del Pigneto, a Roma la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 1 con al seguito la gru (AG/10), per la caduta di un grosso albero su un’autovettura in transito.

I soccorritori, una volta accertato che all’interno dell’abitacolo non vi erano persone, hanno provveduto alla rimozione della pianta; il celere intervento ha evitato inoltre grosse ripercussioni sulla viabilità.

Presenti sul posto Polizia Locale e il 118.