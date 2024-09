La carenza di organico e di alcuni specifici mezzi causa da anni difficoltà e ritardi nelle operazioni

Vigili del Fuoco di Cerveteri, indispensabile l’aiuto delle città vicine –

Il problema dell’organico dei Vigili del Fuoco è ormai cronico: l’unico modo per sopperire alle necessità del territorio coperto dalla squadra di Cerveteri è quello di attendere i rinforzi da altre città.

Una situazione che si protrae da anni e che viene ribadito da Riccardo Ciofi, segretario generale della Fns Cisl di Roma e Rieti: “Nella caserma dei vigili del fuoco di Cerveteri ci sono 33 unità – riporta Civonline –, ma ne servirebbero almeno 12 in più tra capisquadra e vigili operativi che porterebbero anche l’aumento di mezzi e di più squadre contemporaneamente in servizio”.

“Da tempo ci battiamo con l’amministrazione centrale per far avanzare la sede da Sd3 a Sd4 in moto da avere un potenziamento dell’organico che servirebbe in un litorale nord sempre più importante”, dice Ciofi.

I sindacati sottolineano come per colpa delle forti piogge che hanno colpito Roma e provincia nelle ultime ore sono stati necessari 210 interventi tra la notte e il mattino successivo, con squadre coinvolte anche a Ladispoli, Cerenova e Santa Marinella.

A fare eco a Ciofi anche il caposede Gabriele Fargnoli, da poco assessore alle Politiche sociali del comune di Ladispoli.

E a tutto questo si aggiunge anche l’annosa richiesta della caserma di Cerveteri di un’autoscala strumento fondamentale, ma assente nel parco mezzi della squadra che è costretta ogni volta a richiederla alle città vicine.